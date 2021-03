Sabato 20 marzo anteprima della 39ª Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano

Sabato 20 marzo alle ore 17, in diretta streaming dalla pagina Facebook @fierameccanizzazioneagricola.it, la 39ª edizione della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano vivrà una storica anteprima virtuale attraverso un evento digitale rivolto a tutti: costruttori, espositori, agricoltori, visitatori, famiglie, appassionati e fedeli sostenitori della più importante rassegna di settore a livello regionale e tra le più caratteristiche in ambito nazionale. L’appuntamento nasce per non fa passare in silenzio il week end della terza settimana di marzo, quando la Fiera, costretta dal Covid a rimandare il suo tradizionale appuntamento nell’area fieristica di Savigliano, avrebbe dovuto svolgersi normalmente in base alla programmazione annuale. Nel corso della diretta andrà in scena la premiazione del Concorso novità tecniche 2020, ma l’evento metterà in collegamento il passato con il futuro, facendo da tramite tra la Fiera di Savigliano e qualcosa di nuovo che affiancherà la Meccanizzazione e la accompagnerà nei suoi prossimi anni.

“Cari Amici della Fiera, quello che vi lancio è un caloroso invito a ritrovarci tutti insieme, seppur virtualmente, nel tardo pomeriggio di sabato 20 marzo, quando, in una situazione normale, avremmo dovuto incontrarci di persona tra gli stand della nostra fiera – afferma Andrea Coletti, presidente della Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano, ente organizzatore della fiera, facendosi portavoce di un desiderio sentito da tutto il Consiglio di Amministrazione -. Non importa se quel giorno alle ore 17 sarete seduti sul trattore nei campi o a riposarvi sul divano nel salotto di casa, importa che ovunque voi siate e qualunque cosa stiate facendo, prendiate in mano il vostro smartphone o accendiate il vostro computer e vi colleghiate in diretta con noi per vivere insieme l’anteprima della 39a Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano. Vi aspettiamo tutti e vi chiediamo di aiutarci a farlo sapere a tutti gli Amici della Fiera a cui non riusciamo ad arrivare, perché è solo insieme che la Fiera non morirà ma al contrario continuerà a vivere e crescere superando di slancio anche la pandemia”.

Quando poco più di un anno fa la 39a Fiera fu costretta dallo scoppio della pandemia a gettare la spugna sul suo svolgimento in presenza, si era alla vigilia della sua anteprima in programma a Palazzo Taffini, dove sarebbe dovuta andare in scena la premiazione del Concorso novità tecniche 2020. Era tutto pronto, la commissione tecnica aveva esaminato le innovazioni portate in gara dai costruttori e stilato una classifica, erano già anche state realizzate le targhe di riconoscimento, ma ad oggi nessuno sa ancora i nomi degli imprenditori vincitori e le caratteristiche delle innovazioni selezionate.

“Sabato 20 marzo ripartiremo esattamente da dove ci siamo lasciati – conclude Coletti – I costruttori vincitori saranno con noi per spiegarci il funzionamento delle loro novità tecniche prima di ricevere il giusto riconoscimento. Ma l’evento online che stiamo organizzando sarà anche l’occasione per lanciare un nuovo format digitale. A tutti gli Amici della Fiera voglio dire che questa esperienza drammatica che stiamo vivendo non scalfirà lo spirito del nostro evento, e per dimostrare la voglia di riscatto alzeremo il livello, moltiplicheremo gli sforzi, useremo tutti gli strumenti a nostra disposizione. Daremo alla Fiera un’altra voce con cui esprimersi, per arrivare a tutti, ovunque voi siate. Noi non ci arrendiamo. Ma per ora non voglio dirvi di più, saprete tutto il 20 marzo alle ore 17”.