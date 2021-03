Fratelli d’Italia Ceva – Val Tanaro e Gioventù Nazionale si uniscono al cordoglio della famiglia di Gianluca Launo

Cordoglio in tutta la Val Tanaro per la prematura scomparsa di Gianluca Launo, originario di Ormea e residente a Mondovì.

"Il gruppo di Fratelli d’Italia Ceva – Val Tanaro e di Gioventù Nazionale, ha appreso la triste notizia del lutto che ha colpito la comunità di Ormea, in particolare la famiglia del sindaco Giorgio Ferraris. L’ordinario dibattito politico non può non fermarsi davanti alle vicende umane che toccano da vicino tutte le persone, anche chi ricopre incarichi istituzionali, per questo motivo esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia che ha subito una vera e propria tragedia, come la scomparsa prematura di un padre e marito, che squarcia letteralmente le esistenze dei cari. Siamo vicini alla famiglia, al Sindaco Ferraris ed alla comunità di Ormea".

Manuel Balbis – consigliere comunale di Ormea

Mattia Andreis – Gioventù Nazionale Garessio

Fabio Mottinelli – Fratelli d’Italia Ceva – Val Tanaro