50mila euro dal Ministero dell'Interno, Vezza d'Alba danno il via ai lavori in Municipio

Grazie al contributo aggiuntivo di 50 mila euro attribuito dal Ministero dell'Interno al Comune di Vezza per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020 è stato finanziato il progetto che permette di concludere la manutenzione straordinaria del Palazzo comunale.

"Sono molto contenta di poter dare ai vezzesi una "casa comunale", comoda, accogliente e sicura per tutti i dipendenti. Si tratta di lavori iniziati in vari step una decina di anni fa - spiega il sindaco Carla Bonino -. Restano ancora da sostituire i serramenti esterni, già oggetto di manutenzione per evitare il pericolo di distacco e la tinteggiatura dell'edificio su alcuni punti. Mi auguro di riuscire nel futuro prossimo a sostituire anche questi lavori esterni, necessari per arrivare ad una completa manutenzione dell'edificio"