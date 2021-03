A Busca Piazza Savoia si rinnova: quasi conclusi i lavori

I lavori in piazza Savoia

Rinnovare. Migliorare piazza Savoia sia da un punto di vista funzionale sia per quanto riguarda la qualità dello spazio pubblico.

Un progetto veramente ambizioso quello del comune di Busca, con particolare riguardo all’abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioramento dell’impatto ambientale.

Attenzione quindi all'accessibilità ed alla fruibilità in sicurezza dei percorsi, ma anche la realizzazione di nuove pavimentazioni e la definizione di aree pedonali attrezzate.

L'avvio del progetto è stato possibile grazie all'ottenimento a dicembre della Regione Piemonte di un cofinanziamento per un importo di 150.000 euro.

I lavori, immediatamente iniziati, stanno ora per concludersi.

"Si sta ultimando il marciapiede lato edifici - spiegano dall'Amministrazione comunale - e si sta avviando anche la posa dell’arredo verde con l’impianto degli alberi sul lato strada, sei “malus trilobata”, di media altezza e dalle foglie verde scuro a tre lobi simili a quelle dell’acero che si colorano di rosso-porpora in autunno, e nell’aiuola triangolare, dove si pianta la “parrotia persica”, un arbusto apprezzato soprattutto sia per il suo fogliame autunnale, dai colori spettacolari, sia per la fioritura, a numerosi piccoli fiori rossi.

Per ultimi arriveranno le nuove panchine, i vasi e il rimanente dell’arredo urbano previsto".



La riapertura di piazza Savoia è prevista per la prossima settimana. Venerdì 19 marzo potrebbero tornare le bancarelle del mercato, questo però dipenderà dalle prossime disposizioni anti-Covid.