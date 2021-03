Di nuovo in Dad: a Mondovì un patto tra comune, famiglie e scuole. Il sindaco: "Affrontiamo insieme le sfide del futuro, nel rispetto dei ruoli"

Il ritorno alla DAD sta mettendo a dura prova le famiglie di tutta la Granda. In molte città i genitori sono scesi in piazza per porre l'attenzione sul disagio crescente che sta causando la chiusura delle scuole. Negli scorsi giorni il comitato monregalese di Priorità alla Scuola (PAS) aveva chiesto un incontro online di confronto con l'assessore all'istruzione, Luca Robaldo, per discutere sulla situazione delle famiglie e trovare, almeno a livello locale, un punto di incontro verso una soluzione. La città di Mondovì ha così pensato ad un "patto" fra comune, famiglie ed il mondo della scuola.

"Le competenze del comune sono davvero limitate in questo ambito ma, come amministratori, vogliamo impegnarci affinché a Mondovì possa continuare a lavorare in sinergia con gli Istituti Comprensivi e con le famiglie, così come sempre avvenuto, ad esempio in occasione dell'avvio del servizio mensa per quest'anno scolastico." - spiega il sindaco, Paolo Adriano - "Gli assessori coinvolti si stanno adoperando su diverse tematiche".

Accanto alle azioni di tutela della salute pubblica, ne saranno sviluppate altre, fra le quali quelle più legate alla pandemia a partire dal supporto alle famiglie, dal riassetto del sistema di trasporto scolastico per giungere al sostegno a chi ha subito maggiormente l'impatto psicologico delle misure restrittive.

"Stiamo verificando se e cosa possiamo fare per aiutare le famiglie nei periodi di DAD - commenta Cecilia Rizzola, assessore ai servizi sociali - anche in ausilio alle iniziative che verranno intraprese a livello nazionale. Abbiamo accolto l'appello che ci è pervenuto dalle ultime riunioni coi genitori e stiamo verificando come darvi seguito, a partire dall'avviso che abbiamo appena emesso: un invito alle persone che svolgono il ruolo di babysitter ad iscriversi all'elenco predisposto dal Comune, dal quale poi le famiglie potranno attingere". Proprio in questo senso la Giunta ha deliberato di istituire un "elenco baby sitter" al fine di semplificare e sostenere l'organizzazione delle famiglie nel periodo di sospensione delle attività scolastiche in presenza. Come era emerso durante i confronti online con il gruppo PAS, le famiglie sottolineano la necessità di pensare a una nuova organizzazione della scuola, favorendo le attività all'aria aperta.