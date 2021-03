A Rifreddo un progetto da 700mila euro per riqualificare gli impianti sportivi

Dopo essersi portati a casa nelle scorse settimane un milione di euro per la messa in sicurezza del territorio, gli amministratori rifreddesi, guidati dal sindaco Cesare Cavallo, provano ora a realizzare un altro loro sogno: la riqualificazione degli impianti sportivi comunali di via della Palestra.

Hanno infatti presentato, a firma del geometra Barbero di Dronero, un ambizioso progetto da ben 700mila euro. Un intervento capace di migliorare l’efficienza energetica sia dell’immobile che delle aree esterne, ma anche di risolvere le carenze strutturali legate agli spogliatoi, al punto ristoro e alla copertura della palestra.

“L’idea che abbiamo in testa da un po’ di anni - spiega il primo cittadino - è quella rendere gli impianti sportivi comunali maggiormente utilizzabili sia dal punto di vista sportivo che da quello sociale. Per fare questo occorre ovviamente mettere mano alla struttura della palestra ed i costi sono per un ente come il nostro difficilmente sostenibili. Abbiamo allora deciso di partecipare al bando Sport e Periferie emanato dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con la società Sport e salute Spa. Un bando impegnativo che ci ha fatto lavorare molto ma che grazie alla buona volontà del progettista ha visto alla fine un bell’elaborato progettuale”.

Un elaborato molto dettagliato che oltre agli interventi puntuali prevede anche il piano di gestione della manutenzione nonché sezioni dedicate alla prospettiva di gestione e di sostenibilità ambientale. Insomma una riqualificazione a tutto tondo che porterebbe sicuramente gli impianti rifreddesi ad essere tra i più avanzati della zona. Rimane ora da capire se la stessa sarà tra i progetti premiati dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.