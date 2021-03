Canale attiva la raccolta rifiuti organici

Partirà dal 5 aprile, ogni lunedì con inizio servizio alle ore 6 la raccolta domiciliare dei rifiuti organici a Canale. Verranno consegnati a domicilio (sacchetti compostabili, compostiere carrellata, sottolavello) oppure le attrezzature potranno essere ritirate presso un gazebo allestito dal Consorzio del Coabster in piazza europa nei giorni di sabato 13,20, 27 marzo dalle 8 alle 12.

Chi pratica l'autocompostaggio continuerà con la stessa modalità di smaltimento usufruendo del vantaggio di una riduzione del 20% sulla Tari. Il nuovo servizio di raccolta rifiuti organici andrà a sostituire in parte la raccolta indifferenziata: dove prima erano previsti due passaggi a settimana dal 9 aprile i sacchi bianchi saranno raccolti solo il venerdì.

"Con l'introduzione del sistema di raccolta del sacchetto prepagato avviato nel 2020 abbiamo prodotto il 25% in meno di rifiuti nonostante un anno particolare segnato dalla pandemia. Questo ci fa capire che i cittadini sono stati più coscienziosi e hanno differenziato meglio - commenta il sindaco di Canale Enrico Faccenda - . Ma non è ancora sufficiente, intendiamo migliorare ancora con la raccolta dell'organico porta a porta, cercando in questo modo di raggiungere e superare l'obiettivo regionale del 65% entro il 2021".