Chiusa di Pesio, si cerca un gestore per l'area della Roccarina: "Valorizziamola e creiamo posti di lavoro"

La scadenza per la presentazione delle domande è lunedì 29 marzo (entro le ore 12).

"Si tratta di un'area in cui Parco e Comune coesistono, e che si presta a momenti culturali, didattici e conviviali - ha detto il sindaco Claudio Baudino - . A seguito di diversi lavori realizzati di riqualificazione già realizzati nel corso degli anni, si è pensato di cercare un gestore effettivo con l'intento di valorizzarla ancora di più".

"Per noi è una zona davvero importante, vicina alla sede del nostro Parco, alla quale è giusto venga data una gestione: quando abbiamo raccolto ben tre manifestazioni d'interesse, quindi, abbiamo deciso di realizzare il bando. Realtà come questa possono creare posti di lavoro, un obiettivo importante specie in un momento così difficile come quello attuale" ha concluso il presidente dell'Ente Parco Piermario Giordano.