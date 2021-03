Coronavirus, dalla Regione pochi dubbi sulla zona rossa. Si rivede il piano vaccinale [VIDEO]

“ Stiamo andando verso la zona rossa. La pericolosità della variante inglese è troppo forte, e il Governo ha spronato tutte le regioni ad adottare misure più restrittive ”. A parlare è l’assessore regionale alla sanità Luigi Genesio Icardi , oggi (11 marzo) a Cuneo assieme al presidente della Regione Alberto Cirio per partecipare alla tappa cuneese del roadshow sulla programmazione del piano Next Generation EU.

“I numeri ci dicono che il Piemonte va veloce con le vaccinazioni, ma in un’Italia che va a rilento – ha sottolineato poi Cirio, in un successivo collegamento Meet - : chiedo con forza al governo di dimostrare che la musica, finalmente, è pronta per cambiare. Il Piemonte è pronto a mettere in campo un vero e proprio “esercito” nel campo delle vaccinazioni, e puntiamo a raggiungere una capacità di inoculazione pari a 20mila dosi al giorno”.

“Per quanto riguarda il passaggio in zona rossa, attendiamo le prossime ore – ha ancora proseguito il presidente - . Il nostro RT ci pone, come anche diverse regioni d’Italia, verso la zona rossa. Stiamo scontando la terza ondata ed è per questo che ho disposto la chiusura delle scuole, una sconfitta delle istituzioni e una scelta molto dolorosa, ma quando la comunità scientifica nazionale conferisce un parametro ben preciso la coscienza umana supera quella da governatore”.