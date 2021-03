Cuneo, in camera di commercio il roadshow della Regione sui fondi europei: "Vogliamo semplicità, che tenga conto delle istanze del territorio"

Un incontro che ha occupato l’intera giornata e che – come nei precedenti, a partire da quello dello scorso 25 febbraio a Novara - ha visto l’organo regionale condividere la programmazione strategica di utilizzo dei fondi europei direttamente con il territorio. Al centro della discussione i fondi del Recovery Plan - su cui il Piemonte ha imbastito una programmazione dal valore di 13 miliardi di euro - e la programmazione UE 2021-2027 che, per la nostra Regione, varrà quasi 4 miliardi di euro, in un processo di condivisione delle modalità di raggiungimento dei cinque obiettivi prefissati: un Piemonte più competitivo, sostenibile, connesso, inclusivo e vicino ai cittadini.

Ma le occasioni di condivisione della programmazione da parte dell’organo regionale non finiscono qui. Sabato 20 marzo, infatti, si terrà l’incontro “Piemonte 2027. NextGen per il futuro”, dedicato agli aspetti che riguardano i giovani under35: una vera e propria maratona digitale di cinque ore nella quale raccogliere contributi concreti e innovativi “a misura di giovani”.

A seguito dell’incontro l’assessore Luigi Icardi ha realizzato un punto stampa riassuntivo. “Si è tenuto oggi uno di tanti incontri dedicati all’ascolto del territorio, necessari a capire le esigenze e i filoni nei quali la Regione possa essere d’aiuto al territorio, in questo caso cuneese – ha detto - . Sono stati raccolti una serie di argomenti e di istanze, che diventeranno oggetto e base per la programmazione non solo relativa ai fondi europei, ma per il piano strategico stesso della Regione”.