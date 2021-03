Fibra in ritardo a Mondovì, ne parlerà anche Rai2 nel programma "Restart"

A Mondovì ancora non è decollata la fibra. Internet va a rilento e la problematica, ovviamente, si è fatta più pesante con la didattica a distanza e lo smart working che richiedono necessariamente una buona tenuta della connessione per poter assistere alla lezioni e lavorare.

A fine 2018 erano stati annunciati i lavori per l'arrivo della Banda Ultra Larga con Open Fiber nelle aree scarsamente coperte dalla connessione, in particolare frazioni e nuclei sparsi ed isolati, le "aree bianche".

Nonostante il progetto dovesse essere avviato nel 2019 e concludersi in breve tempo, ancora oggi ci sono notevoli difficoltà. Nell'area monregalese la fibra è disponibile solo nei comuni di Villanova Mondovì e Carrù, dove dovrebbe allacciarsi Mondovì. Il problema è che, nonostante i solleciti, continuano a tardare le autorizzazioni per passaggi in aree di proprietà di alcuni enti pubblici.

Questa mattina, giovedì 11 marzo, una troupe della Rai, per il programma "Restart", si è recata a Mondovì per intervistare l'assessore Luca Robaldo, con delega alla Smart City e raccogliere le testimonianze del mondo della scuola, dell'artigianato e alcuni commercianti.

"Stiamo continuando a lavorare per ovviare ai ritardi nella posa della fibra, facendo ciò che possiamo come Comune" - commenta l'assessore Robaldo - "A breve partirà la manifestazione di interesse, ad esempio, rivolta agli operatori privati interessati ad utilizzare i cavidotti comunali per poter cablare le zone della città tuttora sprovviste della fibra".