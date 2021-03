Il comune di Mondovì istituisce l'elenco baby sitter a supporto delle famiglie

La Giunta comunale di Mondovì ha deliberato di istituire un ”Elenco Baby Sitter”, al fine di facilitare l’incontro della domanda e dell’offerta del servizio di cura in ambiente domestico dei minori in età prescolare e scolare, con l’obiettivo di sostenere le famiglie nella gestione della conciliazione del tempo lavoro/famiglia, nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado a causa dell’emergenza da COVID-19.