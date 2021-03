Il gatto Cucciolo cerca aiuto

“I primi passi a 7 giorni dall'intervento. Rigorosamente sotto strettissimo controllo di Caterina che, per lui, di più non potrebbe proprio fare. Grazie. Ancora 2 settimane di gabbia, il 41 bis continua...”. L’associazione Amici dei Mici segnala il caso di “Cucciolo" come ha chiamato il gattone investito in strada la notte del 23 gennaio, che è stato ricoverato per 5 settimane in condizioni gravissime.

Ora le condizioni cliniche hanno permesso l'intervento ortopedico, non facile per le 5 settimane passate e per la tipologia di frattura che non è delle più belle- racconta la presidente Enrica Piano.

"È stato accolto da Caterina, sempre presente in ogni emergenza, dovrà restare 21 giorni in gabbia, sarà sottoposto ai controlli di rito, a tempo e debito verra' tolta la piastra dall' arto".

L’associazione inizia a cercare per lui una super adozione del cuore. “Perché in strada proprio non potrà tornare. È stato castrato, purtroppo è fiv positivo ma Felv negativo. La fiv, pur non da sottovalutare, non è un dramma. Occorre molta consapevolezza nel caso di adozione con gatti negativi, nessun problema con gatti fiv, neppure come figlio unico. Nessun problema per gli umani o per i cani. È dolcissimo, coccolosissimo, avrà circa 3 anni. Condividiamo al massimo perché trovi una famiglia”.

L’associazione di volontariato che si occupa di soccorso e cure ai gatti di strada, ma anche di progetti come quello di favorire la compagnia di un animale con le persone più deboli, per le quali il gatto o il cane porta benefici e diventa un valore aggiunto alla qualità di vita, lancia un appello legato alle cure del "magico Cucciolo".

"Considerando che è dal 2019 che non facciamo una raccolta in aiuto per un gatto o per un cane, considerando che 1 anno di Covid ci ha creato non pochi problemi per il moltiplicarsi delle emergenze e per le difficoltà di raccolta sia alimentari, sia nei mercatini, chiederemmo per lui un aiuto per fronteggiare le spese.

Chi volesse aiutarlo può farlo con bonifico bancario intestato ad Amici dei Mici Savigliano Iban: IT73 U060 8546 8500 0000 0021 670. Indicando erogazione liberale si può' avere la detrazione fiscale del 35 %. Oppure tramite Postepay : 4023 6009 1880 6649 cos. Fiscale PNINRC60C43D205G.

Grazie da parte sua. Amici dei Mici Organizzazione di Volontariato. Enrica 335 230595.