Oggi la decisione: si va verso una Pasqua "chiusa" come a Natale, ma non sarà lockdown nazionale

L’ufficialità dovrebbe arrivare nel corso delle prossime ore ma, per buona parte dell’Italia si va verso una Pasqua "chiusa" sulla falsa riga delle feste di fine anno.

Da fonti nazionali, infatti, le decisioni del Governo verranno rese note con largo anticipo. Le indicazioni che arrivano parlano di chiusura totale nei weekend e proroga del divieto di spostamento tra regioni. Le decisioni, che saranno prese dal Consiglio dei ministri di domani, non dovrebbero essere applicate nel prossimo fine settimana.

Sembra che la novità più importante che verrà introdotta riguardi l’automatico ingresso in zona rossa per le Regioni che superano i 250 contagi ogni 100mila abitanti. Oggi è prevista la conferenza Stato-Regioni, mentre domani dovrebbe essere convocata una nuova "cabina di regia".

In generale i dati del contagio preoccupano medici e Istituzioni. In Piemonte sono stati sospesi i ricoveri non urgenti e non dovuti al Covid, segno che la pressione ospedaliera sta diventando ingestibile.

Il Governo intende seguire le indicazioni del Cts, in particolare quelle relative ad un inasprimento delle misure nei weekend, soprattutto a Pasqua. Sui nuovi eventuali provvedimenti non tutte le parti al Governo sarebbero d'accordo ma c’è anche chi vorrebbe una stretta già dal prossimo fine settimana.

Non sembra possibile, invece, la strada del lockdown nazionale.