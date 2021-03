Saluzzo presta un quadro di Matteo Olivero per una mostra alla Venaria Reale su ambiente e paesaggio

"Riflesso di sole sul lago" (1912-14) opera di Matteo Olivero, attualmente conservata nella Pinacoteca dedicata al pittore in via Salita al Castello, verrà data in prestito dal Comune di Saluzzo per la mostra "Una infinita Bellezza. Paesaggio e Ambiente in Italia dalla pittura romantica all’arte contemporanea" in calendario dal 22 giugno al 1° novembre, nella Citroniera Juvarriana della Reggia di Venaria Reale.

La concessione, dopo la delibera di giunta del 10 febbraio scorso. La mostra nasce da un accordo tra il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude/Reggia di Venaria Reale e la Fondazione Torino Musei, in base al quale circa 120 opere della GAM diventano il nucleo centrale di una grande rassegna dedicata al tema #Green.

"Per far conoscere al grande pubblico l’esistenza di un’estetica verde e ambientalista che non è appannaggio solo di noi contemporanei, ma affonda le sue radici nel primo Romanticismo" scrive nella relazione l'assessora alla Cultura Attilia Gullino.

Se oggi il dibattito sulla salvaguardia dell’ambiente, i mutamenti climatici, le emergenze provocate dall’inquinamento e dalle devastazioni inconsulte perpetrate dall’uomo sulla Terra è più che mai all’ordine del giorno a livello internazionale, temi analoghi quali l’amore, la sensibilità per la Natura e l’interesse per il Paesaggio incontaminato, siano stati centrali anche per numerosi artisti del passato, dai pittori preromantici di fine Settecento ai maestri contemporanei.

L’opera di Matteo Olivero, morto a Saluzzo nel 1932, uno dei maggiori esponenti del Divisionismo, sarà coperta da polizza assicurativa “da chiodo a chiodo” a spesa e cura dell'ente organizzatore, spiega la responsabile del provvedimento Daniela Grande - e la movimentazione sarà curata da una ditta specializzata in trasporti di opere d'arte.