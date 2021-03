Savigliano, “Rifioriremo” e “Katasì” omaggiano le negozianti della città per l'8 marzo

Un omaggio non floreale, diverso dal solito, consegnato a oltre 50 donne negozianti di Savigliano in occasione della Giornata Internazionale della Donna da parte della Consulta Giovani nell’ambito del progetto “Katasì” e dell’associazione “Rifioriremo”.

“In passato abbiamo collaborato con l’associazione Rifioriremo, curata da Eleonora Racca e da Francesca Maina, per raccontare le storie di donne che sono rappresentate in foto insieme a un fiore - spiega il presidente della Consulta Filippo Mulassano -. Per la festa della donna abbiamo realizzato una cartolina illustrata da Mattia De Dominici e dall’agenzia di grafica "Stay awake Lab”.

Sulla cartolina sono rappresentati dei fiori con una donna tra essi e la frase “Il fiore che sboccia nelle avversità, è il più bello e il più raro di tutti”.

“Abbiamo consegnato le cartoline come un messaggio di speranza unitamente alla festa della donna affinché si possa continuare a guardare al futuro e ad andare avanti”.

Insieme alle cartoline, Katasì e Rifioriremo hanno realizzato un breve filmato con un’intervista alla fotografa Eleonora Racca e le riprese delle consegne alle negozianti.