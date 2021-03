Terza ondata, le segreterie cuneesi scrivono al Prefetto: "Si tuteli la sicurezza dei lavoratori nella Gdo"

Scrivono al Prefetto di Cuneo Fabrizia Triolo le tre sigle sindacali provinciali legate al commercio e alla grande distribuzione organizzata.

La missiva intende porre "l'attenzione sul rispetto delle procedure di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19 nella grande distribuzione" si legge in una nota redatta dalle segreterie Filcams, Fisascat e Uiltucs.

La lettera arriva "a seguito di segnalazioni delle maestranze del settore e per sollecitare la corretta applicazione di quanto previsto nel recente decreto regionale 32 e 33 del 5 marzo 2021."



"In un momento di preoccupante ripresa dei contagi - dichiarano Ivan Infante (Filcasm), Alessandro Lotti (Fisascat) e Fabio Bove (Uiltucs) - che molto probabilmente vedrà il Piemonte diventare nuovamente zona rossa, con la provincia di Cuneo sempre molto esposta, riteniamo indispensabile che le aziende della grande distribuzione si attivino tempestivamente per tutelare la salute e la sicurezza di tutti i loro dipendenti e di tutte le persone che frequntano le loro filiali."