Tribunale del Malato di Saluzzo: l’Urp risponde a domande sulla campagna vaccinazione anti Covid 19

Il Tribunale del Malato di Saluzzo, si fa portavoce di una serie di domande ricevute da privati cittadini per avere informazione su alcuni punti riguardanti la campagna di vaccinazione anticovid Covid 19.

I quesiti sono stati inoltrati all’Urp di competenza dell’AslCn1. Tempestiva la risposta giunta dall’Ufficio Relazioni con il pubblico di Cuneo, che chiarisce alcuni interrogativi di interesse pubblico.

1) Una volta che è stata scelta la fascia di età, in base a quali criteri i pazienti da vaccinare vengono convocati? Per ordine alfabetico o per zona di residenza o quant'altro?

Gli utenti over 80 vengono inseriti dal Medico di Base sulla piattaforma Regionale con un codice di "priorità" a seconda delle patologie. In base alla priorità il sistema automaticamente assegna l'appuntamento, partendo dalla data di inserimento più vecchia e, a parità di data, dalla persona più anziana.

Nella seconda domanda, la richiedente che ha raccolto gli interrogativi di parecchi cittadini, fa riferimento ad un caso personale.

Oltre ai disabili viene data la precedenza a immunodepressi? (malati di tumore, diabete etc oppure a persone che si stanno sottoponendo a cure quali la radio o chemioterapia, etc). Purtroppo ne conosco personalmente alcune che non sono state ancora convocate. Ritengo che in questo caso non si debba tener conto dell'eta' ma della gravità dello stato di salute.

Le categorie da vaccinare sono stabilite dal Ministero della Salute e dal Dirmei della Regione Piemonte, al momento non sappiamo quando verranno chiamate le persone immunodepresse o con patologie gravi.

3) Esiste a Saluzzo (come in altri centri) una "Riserva di persone da vaccinare" da convocarsi a fine giornata allorché ci siano vaccini già pronti ma non iniettati, perche' alcuni "vaccinandi" non si sono presentati?

Esistono delle liste di riserva delle persone da vaccinare create automaticamente tra le persone in attesa di vaccino.

4) Essendo volontaria alla Lega Tumori di Saluzzo mi è già stato somministrata la prima dose di vaccino. Sono stata convocata presso l'Ospedale di Savigliano ( del quale ho constatato la valida organizzazione) con un pero'...La sala d'attesa era piuttosto affollata poichè c'erano le persone in attesa di essere vaccinate e quelle che dovevano attendere i fatidici 15 minuti dopo la somministrazione.

A breve le vaccinazioni di Savigliano si trasferiranno presso l'Auditorium Crosà Neira, dove gli spazi saranno più adeguati. La formula "drive in " è stata scartata perché la procedura vaccinale è più complessa di quanto ci permetterebbe un percorso in auto e prevede l'attesa di almeno 15 minuti post-vaccino.