Un murales sugli asini in centro Moiola realizzato dallo street artist Krayon

Lo street artist Krayon trasformerà un muro in cemento armato in centro Moiola in un'opera d'arte. Il tema del lavoro è l'asino e per realizzarlo prenderà spunto dai lavori degli alunni delle scuole elementari di Piano Quinto, oltre che di studenti e ragazzi del paese e della valle.

Covid permettendo, verrà realizzato a luglio. Tutto grazie al bando Distruzione della Fondazione CRC: il progetto di mitigazione artistica è stato candidato lo scorso anno ed è stato scelto insieme ad altri venti lavori sparsi per la Granda.

Soddisfatto il sindaco Loris Emanuel: “Daremo una nuova vita a un muro in cemento armato che costeggia via Ruata, ispirandoci al rapporto che lega il paese agli asini. Speriamo di tornare presto in presenza e di poter procedere con il progetto che sta coinvolgendo i ragazzi e che potrebbe diventare anche motivo di attrazione per Moiola”.

Si è già svolto un primo incontro online tra l'artista e gli alunni di prima e seconda elementare della scuola di Piano Quinto. I ragazzi stavano già facendo dei laboratori in classe e raccogliendo storie e aneddoti sulla figura dell'asino, con l’aiuto degli esperti dell’associazione “La scatola gialla”. Sono anche in programma dei laboratori a maggio all'Asineria dei Colli di Moiola, se le normative anti-Covid lo permetteranno.

Tutti lavori da cui l'artista Krayon prenderà spunto per realizzare il murales che si svilupperà per una sessantina di metri in lunghezza e circa quattro in altezza.

Krayon è un pixel artist italiano nato a Melfi, con base a Roma. Dopo gli studi in disegno industriale e grafica sviluppa un linguaggio personale con cui si contraddistingue da anni. Il pixel è l’elemento base su cui costruisce le proprie opere con pazienza e precisione. Nei suoi lavori emerge lo schema progettuale e la gestione dell’immagine nella sua complessità. Da sempre è stato influenzato dalle arti classico-scientifiche, dal neoimpressionismo di Seurat all’optical art di Vasarely. Durante il suo percorso artistico ha dipinto per molti festival come Vedo a Colori (Civitanova Marche), ManuFactory (Comacchio), Blue Flow (Ventotene), Streetart Wine Fest (Marsala), In wall we trust (Airola). Nel 2015 crea TEXTURA in fest, primo festival di street art nella sua città di origine. Nel 2018 viene ospitato a Shenzhen da Jardin Orange come artista residente e le sue opere vengono esposte durante la Shenzhen International Art Fair e Hong Kong Affordable art fair.