“Voci del padre”: l’iniziativa della Diocesi di Fossano per la Festa del papà

L’emergenza sanitaria da Covid-19, quest’anno, impedirà il tradizionale incontro della “Benedizione del papà” che ogni anno la Diocesi di Fossano organizzava per il 19 marzo, quando si festeggia san Giuseppe. La proposta raccoglieva l’invito di Papa Francesco il quale sottolineava come a volte, la comunità cristiana, non sia capace di cogliere e valorizzare “i validi contributi che arrivano dalla pastorale popolare”.



Per ovviare a questa mancanza però, i responsabili dell’Ufficio Pastorale Familiare hanno avuto l’idea di realizzare un video intitolato “Voci del Padre. Pillole di arte, psicologia, fede, musica e vita nel giorno della festa del papà“. Una video-intervista nella quale gli intervistati hanno risposto alla domanda:”dal tuo punto di osservazione, quale padre mi racconti?”. A rispondere sono stati: un insegnante di arte e uno di religione, una conduttrice di gruppi, una figlia e una cantante. Sarà proprio l’artista ad offrire una piacevole sorpresa a tutti coloro che vedranno il filmato, che verrà trasmesso sul canale YouTube della Diocesi di Fossano venerdì 19 marzo alle ore 21.00.



“Ognuno degli intervistati ha dato un contributo diverso, a seconda delle proprie competenze - commenta Paolo Tassinari, componente dell’Ufficio Famiglia della Diocesi di Cuneo-Fossano - c’è chi ha portato un quadro, chi una testimonianza e chi un passo del Vangelo. In mancanza del tradizionale incontro della “Benedizione del papà”, abbiamo pensato a questo regalo per tutti i papà”

Video Promo: link