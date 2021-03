Backstage, questa sera al centro della puntata: "Se la campagna vaccinale procede, la chiusura scuole è necessaria?"

Nuovo stop alle lezioni in presenza che obbliga alla didattica a distanza. Per tanti una chiusura necessaria, ma per i genitori è un problema nella gestione familiare.

Le vaccinazioni l’unica vera soluzione, ma le dosi arrivano con il contagocce e nel frattempo dalla Regione si guarda con rassegnazione a una zona rossa estesa a tutto il Piemonte.

Ma se si arrivasse a una campagna vaccinale che procede a ritmo serrato come è stato in Inghilterra e in Israele, la chiusura delle scuole sarebbe ancora necessaria? I nuovi contagi che colpiscono di più i giovani arrivano proprio dai contatti in classe?

Se ne parlerà in studio con Gian Maria Aliberti Gerbotto e la giornalista di targatocn Barbara Simonelli che condurranno la trasmissione tramite collegamento online con alcuni rappresentati della sanità e della scuola: Maria Teresa Furci, provveditore scolastico Provincia di Cuneo, Domenico Montù, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (#SISP) Asl CN1, Sara Marchisio, Scuole Aperte Cuneo, Paolo Cortese, dirigente scolastico ITIS Vallauri di Fossano. Interverranno durante il dibattito anche Gianluca Avagnina, giornalista a Londra e Arnon Shahar, responsabile nazionale a Israele della task force della vaccinazione anti-Covid del Maccabi health service.

Appuntamento questa sera, giovedì 11 marzo, alle ore 21.

Anche questa settimana, l’editoriale del banchiere Beppe Ghisolfi farà il punto sull'argomento specifico della serata, fornendo preziosi spunti di riflessione per il dibattito. E Danilo Paparelli chiuderà la trasmissione con la sua vignetta che sarà la sarcastica chiosa su quanto emerso dalla chiacchierata tra gli ospiti.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano.