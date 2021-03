Calcio: definitivamente sospeso il Campionato Nazionale Juniores Under 19 2020/2021

Il Dipartimento Interregionale, considerata la situazione relativa al numero dei contagi sul territorio nazionale nonchè i provvedimenti restrittivi da parte del Governo riguardanti anche l’attività scolastica in presenza, comunica la sospensione definitiva del Campionato Nazionale Juniores Under 19 2020/2021.

Si precisa che, pur ipotizzando un format diverso del Campionato con una composizione di gironi territorialmente meno disagiata, non si rinvengono le condizioni per una ripresa in assoluta sicurezza per i giovani calciatori.

Peraltro, anche l’eventuale prolungamento della stagione sportiva, laddove eventualmente autorizzato dalla FIGC, non risulta praticabile per la concomitanza con gli esami di maturità.