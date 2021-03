A Paesana i funerali di Franco Fontana, per tutti “il maresciallo”

Si svolgeranno domani (12 marzo) alle ore 14.30, le esequie di Franco Fontana, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri in congedo, per 12 anni al comando della stazione dei militari di Paesana.

La salma di Fontana giungerà, alle 14.30, sul sagrato della chiesa parrocchiale di Santa Margherita, il borgo del paese dove l’81enne viveva, nella sua casa di via Allemagna.

Fontana è morto la scorsa notte, al Covid-hospital di Saluzzo dove era ricoverato, siccome era risultato positivo al Covid-19. Qui, Fontana ha sempre combattuto, sino all’ultimo contro le insidie del virus.

In paese era conosciuto da tutti come “il maresciallo”: qui, infatti, ha retto il comando della stazione Carabinieri dal 1977 al 1989, prima del trasferimento al Limone Piemonte, sapendo incutere timore e rispetto allo stesso momento.

Negli anni, Fontana era per forza di cose passato più volte agli onori delle cronache locali per la sua figura di comandante di stazione. Ma – nel settembre del 1982 – la stampa locale aveva raccontato dell’ascesa al Monviso del maresciallo, in cordata con un gruppo di paesanesi (tra cui un membro del Soccorso alpino) e con il figlio Federico, appena 7 anni, uno dei più giovani alpinisti che hanno completato la salita ai 3841 metri del Re di Pietra.

Sul Monviso, negli anni, Fontana ritornò diverse volte: celebre l’immagina, ancora oggi reperibile sul web, del maresciallo, con indosso l’immancabile felpa dell’Arma, accanto alla croce, in vetta al “Viso” insieme a Giovanni Battista Mattio, storico primo cittadino di Paesana scomparso nel 2011: “Il sindaco Mattio in vetta al Monviso con la scorta”, scriveva Fontana.

La montagna, una grande passione. Sia d’estate che d’inverno, con sci da pista o sci d’alpinismo. Come la passione per i viaggi e per le moto, come testimonia lo scatto che pubblichiamo.

Fontana, che nel 2018 aveva perso la moglie Agnese “Bruna” Ferro, lascia il figlio Federico, con la moglie Angela e i piccoli Emma e Filippo, e il fratello Piero, con la moglie Gianna.