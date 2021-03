A Paesana l’addio a Franco Fontana, per 12 anni comandante di stazione dei Carabinieri

È morto nella notte, ricoverato presso l’ospedale di Saluzzo, Franco Fontana, 81 anni, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri in congedo.

Nato a Sale delle Langhe il 29 maggio del 1939, Fontana aveva intrapreso la sua carriera all’interno dell’Arma che, intorno alla fine degli anni Settanta, lo aveva portato nel Saluzzese, in Valle Po.

Era infatti il 1977 quando il maresciallo Fontana era approdato a Paesana, dove aveva assunto il comando della locale stazione dei Carabinieri. Incarico che aveva ricoperto per una decina di anni, sino al 1989, prima del trasferimento a Limone Piemonte, l’ultimo incarico prima del congedo. Al suo posto, era subentrato il maresciallo Filippo Danna, in paese dal 1987, e per due anni “sottoposto” di Fontana.

Dopo il congedo, Fontana era tornato a Paesana, dove aveva deciso di vivere, insieme alla moglie Agnese “Bruna” Ferro e al figlio Federico.

A Paesana, la moglie Bruna aveva saputo farsi accogliere e benvolere da tutta la comunità, all’interno della quale, per anni, è stata la postina sempre gentile ed affettuosa con tutti. Bruna è scomparsa, nel luglio del 2018, in seguito ad un malore.

Nel 2008, Fontana si era reso “protagonista” del salvataggio di due ragazzi che, mentre lavoravano proprio di fronte alla sua abitazione, erano stati colti da malore, a causa di alcune esalazioni. Fontana era intervenuto in loro soccorso, portandoli al sicuro prima ancora dell’arrivo dei soccorsi.

In paese, nei suoi anni della “pensione”, Fontana era stato impegnato per anni nella gestione della piscina comunale, affidatagli dal 2000 al 2017, ma anche nel tessuto dell’Associazionismo locale. Fontana, sempre nel 2000, aveva infatti deciso di entrare a far parte della Croce rossa di Paesana, dove ha prestato servizio sia come soccorritore, in automedica e sulle ambulanze in servizio per l’emergenza sanitaria 118, sia come autista per l’accompagnamento di utenti in caso di visite programmate in ospedale.

Grande appassionato dello sci e dello sci alpinismo, non ha mai smesso di calcare i pendii delle Alpi (e non solo) con gli sci ai piedi, trasmettendo la sua passione anche al figlio Federico, diventato poi maestro di sci. Tante le immagini che lo ritraggono con la coppa in mano, al termine di numerose gare e competizioni, anche quando vestiva ancora l’uniforme dell’Arma.

Allo stesso modo, Fontana nutriva una grande passione per i viaggi: negli anni della pensione, ha avuto modo di girare il mondo, tra viaggi avventurosi e crociere, tra cui una crociera che gli ha permesso di fare il giro del mondo. Negli ultimi anni aveva deciso di comprare un camper, che gli ha permesso di girare l’Italia.

Nell’ultimo periodo, Fontana era risultato positivo al Covid-19. Dopo un primo ricovero al Covid hospital di Saluzzo, era stato dimesso e mandato a casa. All’interno della sua abitazione di via Allemagna, però, le sue condizioni erano peggiorate: giovedì scorso Fontana aveva accusato un malore, ed erano stati proprio i colleghi dell’Arma a sfondare la porta di casa, trovandolo privo di sensi.

In paese era giunto l’elisoccorso del 118: i sanitari lo avevano trasferito d’urgenza al Santissima Annunziata di Savigliano. Di qui, il nuovo ricovero al Covid hospital di Saluzzo, dove l’81enne è morto nella notte.

“Sono molto dispiaciuto. – dichiara il sindaco del paese, Emanuele Vaudano – I miei ricordi di Franco Fontana risalgono soltanto al Franco gestore della piscina, ma ho comunque avuto modo di conoscerlo come una persona sicuramente a tratti burbera, ma sempre gentile e simpatica, con la battuta sempre pronta.

Ci lascia un servitore dello Stato, che, per un decennio, è stato al servizio anche della nostra Comunità, dove poi ha comunque deciso di vivere dopo la pensione, impegnandosi su più fronti”.

Fontana lascia il figlio Federico, anch’egli apprezzato comandante di stazione Carabinieri a Limone Piemonte fino a qualche anno fa, prima di trasferirsi a Roma, dove oggi è tenente, frequentante il percorso di formazione per ufficiali, e il fratello Piero.

Ancora da stabilire la data del rito esequiale.