Chiusa di Pesio, pensionato "truffa il truffatore": accoglie in casa il finto tecnico del gas e poi chiama i carabinieri

Dovrà rispondere del reato di tentata truffa e pagare una multa di 400 euro per non aver rispettato il divieto di spostamenti tra regioni, il 40enne milanese autore di un tentato colpo ai danni di un pensionato di Chiusa di Pesio.

Presentandosi come l'addetto di una società di distribuzione del gas e suonando a tre campanelli diversi sino a incontrare la sua vittima, l'uomo - già ricercato per altri colpi in Lombardia e, in generale, nel nord-ovest d'Italia - si è finto un tecnico incaricato di montare un inutile apparecchio per controllare le fughe di gas, al costo di 270 euro.

Il pensionato, dopo averlo fatto entrare in casa, si è è allontanato con una scusa da lui e ha chiamato i carabinieri, intervenuti poco dopo.