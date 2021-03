Cina: lo yuan digitale all'attacco del dollaro

In un negozio di Shenzhen, l'11 ottobre 2020, era esposto un cartello che indicava il possibile pagamento per yuan digitale. Lo yuan digitale cinese, in pratica, era sceso in campo per affrontare direttamente il dollaro. Da tempo, oramai, di fronte alle ambizioni dei giganti digitali, le banche centrali stanno attivamente esplorando il potenziale delle criptovalute sovrane. La Cina ha testato lo yuan digitale, mentre Stati Uniti, Europa e Giappone sono, solamente, in fase di esplorazione.

Questa indispensabile riconquista del bene monetario comune potrebbe essere il prossimo campo di battaglia tra Washington e Pechino. La maggior parte delle banche centrali ha reagito all’ascesa di cripto-asset, incluso Bitcoin, con un misto di scetticismo e curiosità.

L’ambizione di Facebook nel 2019 di creare la propria criptovaluta, indiscutibilmente, ha segnato un punto di rottura. Non per nulla, è stata considerata come facente parte di una strategia di monetizzazione sistematica dello scambio di beni informativi. In questo contesto, i progetti in valuta digitale delle banche centrali si stanno moltiplicando. È una questione, quindi, di primaria importanza che gli Stati recuperino la valuta come matrice di valore totale e come struttura di un legame sociale.

Lo yuan digitale, già testato in diverse grandi città della Cina, potrebbe essere lanciato su larga scala già alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. E, in Europa, cosa succede? La banca centrale svedese, che è stata la prima a emettere banconote in Europa nel XVII secolo, vorrebbe ripetere questa impresa pioniera con il suo avatar critto digitale. Chiamata e krona, questa criptovaluta svedese potrebbe, perciò, rappresentare la nuova impresa pionieristica che, in passato vide la banca centrale svedese essere, in Europa, la prima ad emettere banconote.

A quanto pare, anche la Germania sta pensando alla propria versione. In questo panorama, Yuan Pay Group Italia assume un ruolo di assoluta primaria importanza.

In linea generale, giunti, quindi, a questo punto, resta da vedere cosa rimarrà della filosofia della blockchain alla fine di questa corsa alla nazionalizzazione. L’attrattiva del Bitcoin, è in gran parte dovuta alla sua libertà di accesso e alla sua mancanza di controllo centralizzato. Queste criptovalute statali, in sintesi, non sono in linea con questo tipo di filosofia.

A tal proposito, si potrebbe ricordare che lo scorso dicembre, Hong Kong ha rilanciato le ambizioni della Cina considerando di utilizzare lo yuan digitale per i suoi pagamenti transfrontalieri. Nel corso del tempo, non è esagerato ipotizzare che lo stato-partito cinese inciterà o, addirittura, richiederà agli stranieri di utilizzare anche lo yuan digitale per alcune categorie di transazioni di renminbi transfrontaliere come condizione per l’accesso al mercato cinese. Hong Kong, dunque, potrebbe essere il primo potenziale partner ad accettare lo yuan digitale nei suoi pagamenti transfrontalieri.

Un altro aspetto che, naturalmente, motiva il paese del cyber controllo e dell’assoluto monitoraggio è la prospettiva di un controllo finanziario assoluto della sua popolazione. Oggi, il paese può contare sugli stessi strumenti che ne hanno permesso l’apertura e l’integrazione su scala globale, per monitorare la popolazione, ovvero Internet e la tecnologia.

Non pochi, infatti, concordano nel sostenere che tanto il controllo quanto la sorveglianza, potrebbero risultare accentuati dallo yuan digitale. È innegabile che lo sviluppo di Internet cinese ha lentamente, ma, inesorabilmente fatto progredire il paese verso il suo ruolo di gigante commerciale e tecnologico. La tecnologia, però, se è vero che è uno strumento neutro, è anche vero che i relativi benefici dipendono dai suoi usi.

In questo caso, infatti, ha costruito il controllo totale del regno di Xi Jinping. Infatti, nei primi anni 2000, la Cina ha creato un vasto progetto di telemonitoraggio in rete. Questo programma, andando a concludere, consente al Ministero della Pubblica Sicurezza di centralizzare tutti i dati e le risorse digitali per “difendere gli interessi dei cittadini e migliorare il tasso di risoluzione dei casi penali”.