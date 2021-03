Come aumentare le visite di un sito web

La Seo è uno degli strumenti più efficaci a cui si può ricorrere per incrementare le visite di un sito web, ma non è certo l'unico. Per conoscere le altre risorse da adottare, abbiamo chiesto consiglio al team di Easyconsultingweb, agenzia specializzata proprio nel posizionamento siti web .

Partiamo dalla Seo, ovviamente: quali sono le regole da rispettare per riuscire a sfruttarla come si deve?

Occorre essere consapevoli del fatto che la Seo non è una realtà statica, ma dinamica: i cambiamenti a cui è andata incontro nel corso degli ultimi anni sono stati numerosi. Si è tratto di una evoluzione in un certo senso obbligata, che si è resa necessaria per garantire una piena sintonia con i vari aggiornamenti che hanno caratterizzato gli algoritmi di tutti i motori di ricerca, a iniziare da Google. Questo è il motivo per il quale le tecniche che venivano impiegate pochi anni fa per il posizionamento adesso non servono a niente.

Che cosa si può fare in concreto?

È importante che gli utenti vengano posti al centro di tutte le azioni e siano il punto di riferimento di ogni condotta: per questo bisogna fornire loro dei contenuti di valore, in grado non solo di attirarli sulle pagine del sito, ma anche di tenere desta la loro attenzione. La velocità del sito web e la sua usabilità sono due dei fattori Seo che è necessario tenere in considerazione per raggiungere i risultati auspicati. Ma da soli questi aspetti non bastano: bisogna pensare anche alla link building e all’architettura delle informazioni, senza dimenticare l’ottimizzazione delle immagini. Altre azioni da intraprendere hanno a che fare con la selezione delle parole chiave di testa e la ricerca delle keyword di coda lunga. Inoltre, non ci si può scordare delle parole chiave da mettere non solo nel corpo del testo, ma anche nei tag più importanti.

Come si struttura un piano editoriale efficace?

Il piano editoriale migliore è quello che permette di conoscere le richieste del target di riferimento a proposito di un tema particolare. È a partire da questo spunto che si ha la possibilità di cimentarsi in un Seo copywriting di successo, che permette di redigere contenuti efficaci. Questi contenuti, per altro, devono accogliere link interni grazie a cui gli utenti saranno condotti verso le pagine principali per la conversione. Di certo, quando si pensa a come migliorare il traffico di un sito web, è bene tenere conto anche di come si comportano gli utenti: in questo modo aumentano le probabilità di accrescere l’engagement del proprio pubblico.

E quindi che cosa si può fare?

Bisogna mettere a punto una strategia di funnel marketing che si dimostri valida, in modo da non attirare visitatori che poi risulteranno non interessati a ciò che viene proposto loro, ma conquistare la curiosità del target specifico, quello che può essere sedotto dal business proposto. I visitatori occasionali devono essere trasformati in visitatori abituali: a questo scopo si può ricorrere a una newsletter (ma bisogna essere bravi nel persuadere gli utenti a registrarsi), a partire dalla quale potranno essere creare campagne di email marketing finalizzate alla fidelizzazione.

Come si può portare traffico a un sito?

Le azioni che si possono intraprendere a questo scopo sono molteplici: prima di tutto, è bene attivare i vari canali dei social media affinché gli articoli che si pubblicano possano essere condivisi e promossi. Tutto si basa, ovviamente, su un piano editoriale, che non può prescindere dalla stesura di contenuti di qualità. I contenuti devono essere gratuiti: si potrebbe pensare di metterli a disposizione solo di chi fornisce il proprio indirizzo di posta elettronica per iscriversi alla newsletter. Un altro degli obiettivi da raggiungere è quello di incrementare il tempo di permanenza degli utenti sul sito: il ricorso a immagini e file multimediali di impatto è una strategia ottima. Il Ctr, cioè il Click Through Rate, può – invece – essere accresciuto con titoli intriganti, capaci di convincere gli utenti a far clic. Infine, ultime ma di certo non meno importanti sono le call to action, che invitano gli utenti a svolgere delle azioni ben precise.

Qual è il ruolo dei social network?

Ormai tutti abbiamo capito che Google non può essere ritenuto il solo riferimento per la promozione di un sito: i social network rappresentano una preziosa alternativa, e tra questi Facebook è fondamentale per attirare utenti qualificati. Il social di Menlo Park, per altro, dispone di un power editor avanzato che consente di fare advertising, oltre a interfacce professionali grazie a cui è possibile dare vita a inserzioni che, con poca fatica, garantiscono risultati più che apprezzabili. Ciò vuol dire riuscire a incrementare la visibilità con un approccio ragionato in considerazione degli obiettivi di marketing che ci si propone di raggiungere. E perché non aprire su Youtube un canale che offra una strada diversa rispetto a quella delle visite che arrivano da Google?

Anche LinkedIn può essere annoverato fra i social network da prendere in considerazione?

Sì, perché permette di realizzare un genere di pubblicità finalizzata e mirata: su LinkedIn si possono creare delle campagne a pagamento, a condizione di avere realizzato un profilo aziendale. Stiamo parlando di un social in cui più o meno la metà degli utenti ricopre un ruolo decisionale sul posto di lavoro: ecco perché è utile per il marketing business to business nel momento in cui ci si vuole rivolgere a particolari categorie professionali.

Google, inoltre, offre degli strumenti a pagamento.

Certo, anche Google Adwords può essere sfruttato se si desidera beneficiare di un incremento del numero di visite, ma c’è comunque bisogno di una pianificazione strategica. Ciò vuol dire, per esempio, identificare il pubblico e poi valutare la distribuzione delle risorse a seconda degli scopi da perseguire. Si paga in base ai click sulla pagina, e si è liberi di investire il budget che si ritiene più opportuno, riuscendo a condurre gli utenti verso le landing page che si reputano più adeguate agli obiettivi di business.