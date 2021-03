Come far crescere i ciclamini in casa?

Inserito in un vaso insieme ad altre piante o messo in contenitori decorativi, il ciclamino è una pianta che è in grado di farsi notare in ogni momento dell’anno. La bellezza delle sue foglie e dei suoi fiori, lo fanno essere una scelta perfetta sia per gli per i balconi sia per rendere più gradevole un angolo di un soggiorno o di una camera.

La cura del ciclamino in casa non è troppo complicata, a patto che si conoscano alcune regole base che è bene non scordare. Per chi è alla ricerca di utili consigli su come far crescere questa pianta nel migliore dei modi, in questa guida analizzeremo alcune sue particolarità ed esigenze.

Illuminazione

Il ciclamino è una pianta che ama molto la luce naturale. Per chi lo posiziona in una stanza all’interno della propria abitazione, è bene scegliere una zona ben illuminata, fresca e dove non sono presenti correnti di aria. Per fornirgli un ambiente più che ideale, è bene verificare che la luce del sole illumini la zona dove si trovano i ciclamini almeno due o tre ore ogni giorno. Anche nel periodo invernale.

Come innaffiare i ciclamini?

Il ciclamino è una pianta sensibile al marciume. Per evitare che le radici o le foglie iniziano a marcire, è bene essere molto attenti quando lo si annaffia. Si deve innaffiare solo il terreno, evitando di bagnare il fogliame e i fiori.

Per chi vuole dei consigli su come innaffiare i ciclamini, le scelte più semplici per farlo nel modo più corretto sono due.



Utilizzare un annaffiatoio dotato di beccuccio. Posare il vaso su un sottovaso colmo di acqua. In questo modo la pianta potrà assorbire l’acqua di cui necessità direttamente dal sottovaso.

È bene ricordare che non si deve annaffiare troppo spesso le piante di ciclamino. In particolare in primavera e autunno, un breve periodo di siccità può portare dei benefici alle piante di ciclamino.

Temperatura

Le piante di ciclamino non amano stare in stanze dove la temperatura è molto alta. Quindi, è bene posizionare queste piante in ambienti freschi o lontane da caloriferi o altre apparecchiature che emettono calore.



Nel periodo estivo il ciclamino è una pianta che entra in una specie di letargo. Per offrire loro un ambiente ideale dove “riposare”, e che le prepari al meglio al periodo invernale, è bene spostarle all’esterno in un luogo ombreggiato del proprio giardino o balcone.

Concimazione

I ciclamini sono una pianta che non richiede molte attenzione, tranne nel momento della loro fioritura. Se si vuole mantenere in fiore il più a lungo possibile, è bene acquistare un prodotto nutriente che vada a rafforzare la pianta in questo momento così delicato della sua vita. Un fertilizzante dedicato per i ciclamini, permette a queste piante di fiorire sempre e per un periodo di tempo più lungo di quello naturale.

I problemi più comuni

I ciclamini che crescono in casa sono suscettibili alla botrite (detta anche muffa grigia). Muffa che può comparire quando la pianta si trova a stare in una zona molto umida. Per evitare che questo problema si verifichi, è bene spruzzare il terriccio con un fungicida e rimuovere le foglie e i fiori morti.



Se si nota che le foglie si increspano o si arricciano, può essere un primo segno della comparsa degli acari. Prima che la situazione diventa pericolosa per la salute della pianta, è bene iniziare un trattamento anti acaro e verificare che questi fastidiosi parassiti non si riproducano.



Seguendo queste piccole regole e consigli, si potrà essere sicuri che le piante di ciclamino presenti in casa godranno di un’ottima salute. Fattore che le porterà a fiorire e rendere ancora più gradevole l’ambiente in cui si trovano.