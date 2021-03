L'export della Granda nell'anno del Covid giù del 6,9%: bruciato mezzo miliardo di euro

Malgrado il dinamismo del nostro tessuto produttivo l’export della Provincia di Cuneo nel 2020 ha risentito degli effetti negativi della pandemia da Covid-19. I risultati degli scambi internazionali vanno letti alla luce delle difficoltà di collegamento e di trasporto a livello mondiale e delle restrizioni messe in campo dalle principali economie per contrastare l’emergenza sanitaria. La caduta di produzione e domanda ha quindi penalizzato molti Paesi e rallentato le dinamiche del commercio estero.

Nel 2020 il valore delle esportazioni cuneesi di merci si è attestato a circa 7,9 miliardi di euro, dagli 8,4 miliardi di euro del periodo gennaio-dicembre 2019, registrando una contrazione del 6,9% rispetto al 2019, dato peraltro migliore rispetto a quello regionale (-12,7%) e nazionale (-9,7%). La pesante contrazione dell’export nazionale deriva da flessioni registrate in tutte le Regioni italiane eccetto il Molise e per i 2/3 è frutto del consistente calo delle 4 principali Regioni esportatrici (Piemonte – 12,7%, Lombardia – 10,6%, Emilia-Romagna e Veneto – 8,2% per entrambe).

Prendendo in esame le singole performance trimestrali si osservano risultati negativi nei primi tre trimestri dell’anno (rispettivamente -4,2% nel primo, - 25,2% nel secondo e -3,0% nel terzo) che l’inversione di rotta registrata nel IV trimestre (+2,9%) non è riuscita a compensare.

Il valore delle importazioni di merci è stato pari a 4,2 miliardi di euro, in diminuzione rispetto all’anno precedente (-5,4%).

Il saldo della bilancia commerciale per la provincia di Cuneo resta positivo e pari a 3,6 miliardi di euro, risultato meno favorevole rispetto a quanto realizzato nel 2019 (4 miliardi di euro).

Esportazioni della provincia di Cuneo per principali prodotti (dati in euro)







MERCE

Anno 2019

Anno 2020 Quota anno 2020

Variazione % Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 383.136.813

419.618.336

5,3%

9,5%

Prodotti delle attività manifatturiere 8.026.839.801

7.389.361.254

93,9%

-7,9%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 2.904.752.335

2.947.064.897

37,4%

1,5%

Mezzi di trasporto 1.539.144.436

1.316.835.377

16,7%

-14,4%

Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.056.170.664

956.754.791

12,2%

-9,4%



Macchinari ed apparecchi n.c.a. 1.110.719.539

999.917.897

12,7%

-10,0%

Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine ed impianti 334.596.389

259.271.400

3,3%

-22,5%

Legno e prodotti in legno; carta e stampa 292.231.490

189.367.661

2,4%

-35,2%

Altri prodotti delle attività manifatturiere 789.224.948

720.149.231

9,1%

-8,8%

Altri prodotti 43.146.332

61.729.514

0,8%

43,1%

Totale

8.453.122.946



7.870.709.104

100,0 % -6,9%



Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Cuneo su dati Istat





“Soltanto la pandemia poteva fermare un ininterrotto processo di crescita che ci portò, nel 2019, ad un export complessivo che superava gli 8 miliardi di euro, con una leadership nazionale nel campo delle esportazioni agroalimentari – sottolinea il Presidente Mauro Gola – Il dato del 2020, seppur negativo, è migliore del previsto e dimostra ancora una volta la capacità di reazione del nostro comparto produttivo anche nel far fronte a inaspettate difficoltà di portata globale. Alcuni settori, nello specifico quello agroalimentare, sono riusciti addirittura a migliorare i risultati, già straordinari, del 2019. È un forte segnale di speranza da cui ripartire, senza contare che anche altri comparti, in particolare la metalmeccanica e la gomma-plastica, hanno incrementato le vendite all’estero nell’ultimo trimestre del 2020."





La battuta d’arresto a livello complessivo provinciale è scaturita dai trend negativi della quasi totalità dei principali settori, in particolare del manifatturiero che, con un peso del 93,9% delle vendite cuneesi all’estero, registra una flessione del 7,9% su base annua. Più in dettaglio, i mezzi di trasporto, pari al 16,7% dell’export manifatturiero provinciale, hanno perso il 14,4% rispetto al 2019; i macchinari e gli apparecchi il -10,0%, gli articoli in gomma e materie plastiche il -9,4%, i metalli di base e prodotti in metallo il -22,5%, il legno e prodotti del legno il -35,2%.

Con una quota del 37,4% sulle esportazioni totali, i prodotti alimentari, bevande e tabacco sono il principale settore delle vendite oltre confine e riportano un aumento dell’1,5% rispetto al 2019. In crescita anche l’export relativo ai prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e pesca (+ 9, 5 %).













Esportazioni della provincia di Cuneo per principali Paesi (dati in euro)





PAESI Anno 2019 Anno 2020 Quota anno 2020 Variazione % Francia 1.644.662.604

1.482.021.079

18,8%

-9,9%

Germania 1.333.086.190

1.220.564.480

15,5%

-8,4%

Spagna 542.091.002

437.392.079

5,6%

-19,3%

Polonia 408.177.414

343.768.854

4,4%

-15,8%

Belgio 280.326.804

269.425.237

3,4%

-3,9%

Paesi Bassi 162.958.730

146.151.229

1,9%

-10,3%

Repubblica Ceca 167.487.255

143.849.972

1,8%

-14,1%

Austria 127.353.965

125.291.198

1,6%

-1,6%

Romania 88.205.958

82.843.949

1,1%

-6,1%

Danimarca 84.243.962

78.111.978

1,0%

-7,3%

Altri Paesi Ue-27 640.922.160

581.567.877

7,4%

-9,3%

Ue-27 (post Brexit) 5.479.516.044

4.910.987.932

62,4%

-10,4%

Stati Uniti 497.795.454

560.591.904

7,1%

12,6%

Regno Unito (*) 493.256.023

450.918.833

5,7%

-8,6%

Svizzera 152.061.432

146.144.494

1,9%

-3,9%

Russia 124.994.736

134.103.158

1,7%

7,3%

Canada 120.396.300

131.630.294

1,7%

9,3%

Cina 140.530.702

131.096.721

1,7%

-6,7%

Turchia 104.975.614

92.304.110

1,2%

-12,1%

Arabia Saudita 89.683.977

86.742.718

1,1%

-3,3%

Australia 77.662.661

84.206.550

1,1%

8,4%

Giappone 60.495.370

66.575.748

0,8%

10,1%

Altri Paesi extra Ue-27 1.111.754.633

1.075.406.642

13,7%

-3,3%

Extra Ue-27 (post Brexit) 2.973.606.902

2.959.721.172

37,6%

-0,5%

Mondo 8.453.122.946

7.870.709.104

100,0% -6,9%



Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Cuneo su dati Istat

(*) L’Accordo di recesso del Regno Unito dalla UE è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

A partire da tale data, il Regno Unito è diventato uno Stato terzo. Le serie storiche per le due nuove aree Ue-27 ed extra Ue-27 sono state ricostruite per rendere coerenti i confronti temporali.









Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’Ue-27 post Brexit assorbe il 62,4% delle vendite all’estero e si conferma, anche per il 2020, l’area di destinazione principale delle esportazioni cuneesi. Ai mercati situati al di fuori dell’area comunitaria è destinato il restante 37,6%. Entrambi i bacini chiudono con una variazione tendenziale negativa, rispettivamente pari al -10,4% per i mercati comunitari e del -0,5% per i restanti Paesi.













Dall’analisi per paese emerge come la contrazione delle vendite all’estero della provincia Granda abbia riguardato tutti i Paesi continentali più significativi: nella fattispecie si registra un segno negativo verso Francia (-9,9%), Germania (-8,4%), Spagna (-19,3%) e Polonia (-15,8%).

Al di fuori dei confini dell’Unione europea, Stati Uniti e Regno Unito rappresentano le prime due destinazioni delle merci locali, rispettivamente con una quota del 7,1% e 5,7%, seguite dalla Svizzera. Il dato più sorprendente è quello degli Stati Uniti dove le imprese cuneesi hanno incrementato le vendite del +12,6%, mentre si è registrata una flessione dell’8,6% verso il Regno Unito e del 3,9% verso la Svizzera. Buone le esportazioni verso Canada (+9,3%) e Russia (+7,3%) nonostante la loro rappresentatività di poco superiore all’1,5%.









Cuneo, 12 marzo 2021