L'Italia di Draghi e le strategie post-covid: Ghisolfi torna su Class CNBC

Nel contesto di una panoramica più generale che affronterà l'andamento della campagna di vaccinazione dei cittadini e la situazione internazionale dei rendimenti, questi ultimi destinati - dagli Stati Uniti d'America - a impattare sui costi del debito pubblico e del denaro in UE e in Italia, sono questi i temi sui quali interverrà oggi, venerdì, a partire dalle ore 19 e 30, il Banchiere europeo e saggista finanziario Beppe Ghisolfi.

A un mese dall'insediamento del Governo Draghi, quali strategie sono in atto - rispetto al passato - per archiviare gli effetti dell'incubo-covid sull'economia finanziaria e reale?

La prontezza delle Istituzioni europee, sulle quali il Premier Mario Draghi sta intervenendo con tutta la propria autorevolezza per ottenere decisioni efficaci e puntuali a favore della ripartenza economica, sarà un elemento fondamentale per avvicinare i tempi di una fuoriuscita dall'emergenza e dalla recessione. Fuoriuscita a cui il nuovo Capo del Governo sta contribuendo con l'accelerazione della messa in opera del "Recovery plan", in funzione del quale proprio alcuni giorni fa è stato siglato a Palazzo Chigi il Patto del Pubblico Impiego per adeguare con tempestività la macchina amministrativa dello Stato all'obiettivo di spendere con professionalità e appropriatezza il 100 per cento dei fondi a disposizione assegnati da Bruxelles all'Italia.