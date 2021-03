Regalo per gli sposi: idee, consigli e soluzioni

Quel che conta è il pensiero, dicono, ma quando si viene invitati a un matrimonio non si vuole certo sfigurare con un regalo che non sia all’altezza. Eppure il regalo per gli sposi è sempre molto difficile, forse tra i più complicati da fare, perché a meno che non ci sia una lista nozze o non si scelga di regalare soldi, allora cosa si può donare a una coppia che ha deciso di giurarsi amore eterno?

5 idee regalo per tutti i gusti (e le tasche)

Trovare un regalo che accomuni tutti gli amici e le esigenze economiche di ciascuno (mettiamo così poco? così tanto?) è sempre difficile e il rischio è quello di non riuscire mai a fare un regalo per gli sposi che sia davvero bello e significativo. Sì, perché quel giorno gli sposi riceveranno tanti doni da amici e parenti, alcuni molto graditi (magari perché richiesti o presenti nella lista nozze) altri meno; ma come fare se si vuole stupire? Il primo consiglio è quello di pensare agli sposi, a ciò che piace e serve a loro, evitando regali fotocopia o fatti solo per assolvere a un dovere. Il regalo è altro ed è bene cercare di sorprendere. Magari non con un articolo costoso (e inutile), ma puntando sulla fantasia e la simpatia. Qualche esempio? Ecco 5 idee perfette per un regalo per gli sposi.

1. I calici di vino

Una scelta sicuramente non scontata e che è capace di unire utilità, stile ed eleganza, è quella di regalare dei calici di vino personalizzati . Un’idea molto semplice, ma non per questo meno efficace e significativa. In casa si avranno tanti calici di vino, ma quelli con l’incisione della data delle nozze e magari una frase o il nome del gruppo di amici che li ha regalati, renderà questa coppia di bicchieri davvero unica. E non saranno utili solo per brindare, magari nei giorni speciali, ma anche da esporre e tenere a vista come ricordo di un giorno unico e di un regalo perfettamente riuscito.

2. Prima notte di nozze

Chi l’ha detto che come regalo per gli sposi bisogna fare per forza un oggetto? Molto spesso ci si blocca con le idee perché non si va oltre l’articolo da incartare. Un’idea molto dolce, di cui si possono occupare i testimoni o gli amici più intimi, è quella di regalare la prima notte di nozze. Per gli sposi che non rimangono a dormire nel luogo dove si è svolto il ricevimento gli si può donare una notte all’insegna della dolcezza e di qualche lusso. Invece di tornare a casa (avranno una vita per stare sotto lo stesso tetto), perché non preparare un pacchetto con pernottamento, colazione e magari qualche servizio benessere per dare alla prima notte di nozze un ulteriore tocco di romanticismo?

3. Week-end in una SPA

In alternativa ci si può organizzare per un fine settimana in un centro benessere. Parliamo di un’altra cosa rispetto al viaggio di nozze, ma di un paio di giorni nei quali i neo sposi possono rilassarsi e gustare la bellezza dei primi giorni di matrimonio. Esistono cofanetti regalo già pronti, ma per fare la differenza può essere utile scegliere personalmente la struttura, magari creando un itinerario di benessere. In questo modo gli sposi, pur rimanendo tra loro, saranno accompagnati dalle scelte (divertenti e romantiche allo stesso tempo) dei propri amici.

4. Foto speciali

Un regalo classico, ma che non va mai banalizzato o sottovalutato, è quello di regalare delle foto. Non una banale stampa né per forza una cornice d’argento che può risultare troppo formale; esistono tante altre soluzioni. L’importante è scegliere foto significative, creando magari una sorta di album fotografico con i momenti più significativi della vita degli sposi. Un modo per immortalare per sempre gli scatti più divertenti e dolci che hanno caratterizzato gli anni prima del grande giorno.

5. Accessori per la casa

Chi si sposa generalmente cambia casa e avrà quindi bisogno di arredarla e sistemarla. L’arredamento può essere una cosa molto intima e personale e quindi è bene sempre prestare massima attenzione, ma ci sono regali che possono essere sempre graditi. Parliamo di quegli elettrodomestici e accessori per la casa (robot aspirapolvere, robot da cucina, eccetera) che risultano molto utili e per questo particolarmente graditi. È bene informarsi che anche altri non facciano lo stesso regalo per evitare spiacevoli doppioni.