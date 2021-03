Tamponi molecolari in 48 ore

Al Pasteur di Cuneo c’è un’importante novità: abbiamo ridotto i tempi per avere i risultati dei tamponi molecolari per SarsCoV-2 (RNA virale in RT-PCR) e quindi sarà più semplice avere le carte in regola per viaggiare all’estero o per poter esibire certificati validi.

Per tutti i tamponi effettuati dal lunedì al giovedì l’esito sarà comunicato entro le 48 ore dal prelievo, mentre per i tamponi effettuati il venerdì l’esito verrà comunicato entro le 72 ore. Nel caso di festività settimanali le tempistiche andranno concordate di volta in volta.

I tamponi si effettuano previa prenotazione allo 0171-631685 o all’indirizzo e-mail info@laboratoriopasteur.it