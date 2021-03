Incerto lo svolgimento della Mezza Maratona del Marchesato: è in programma il 21 marzo

L'organizzazione de La Mezza Maratona del Marchesato, in programma domenica 21 marzo, VII^ edizione della manifestazione sportiva nazionale, sentito il parere dei sindaci dei quattro comuni coinvolti - Lagnasco, Manta, Saluzzo e Verzuolo - ha deciso di attendere ancora alcune ore per dare comunicazione definitiva in merito alla conferma oppure all'annullamento della gara.

"Dato l'aggravarsi della situazione relativa alla pandemia da Covid-19, le amministrazioni comunali coinvolte ritengono infatti di adottare la linea della massima prudenza, al fine di tutelare la salute dei cittadini, nonostante la normativa ad oggi vigente permetterebbe comunque lo svolgimento della gara, anche se in zona "arancione" o "rossa".

Di conseguenza, se i dati del contagio dovessero ancora peggiorare nelle prossime ore, la manifestazione verrà annullata. Ringraziamo per l'attenzione e rimandiamo ad una prossima comunicazione ufficiale".