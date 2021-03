Piemonte, Gribaudo (PD): gravissima scelta della Regione contro l'aborto

"La scelta della regione Piemonte di privilegiare le associazioni pro-vita nell'accesso ai consultori è gravissima e viola i diritti delle donne alla propria autodeterminazione. Di fronte ad una scelta difficile come quella dell'aborto le donne hanno bisogno di un sostegno imparziale: mettere i pro vita nei consultori è come privilegiare le assunzioni dei medici obiettori di coscienza." Lo dichiara la vice capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Gribaudo. "La posizione dell'assessore Marrone è vergognosa e nasconde una mentalità patriarcale e misogina. Chiediamo al governo di intervenire per garantire a tutte le donne, in tutte le regioni, il diritto alla libera scelta."