Il primario del Pronto Soccorso di Cuneo: "La mattina, quando arrivo in ospedale, mi sembra di essere tornato a marzo dell'anno scorso"

"Lunedì sono uscito dall'ospedale alle 18.30, le cose erano abbastanza tranquille. Nella notte sono arrivati 15 pazienti, molti necessitavano di ricovero per una grave insufficienza respiratoria. Martedì mattina, quando sono tornato al lavoro, mi è sembrato di essere tornato indietro di un anno. Tutto era come a marzo del 2020".

Sono le parole del dottor Giuseppe Lauria, primario del DEA del Santa Croce e Carle di Cuneo. "Nella nostra provincia la situazione si è aggravata solo da pochi giorni, in altre zone del Piemonte la terza ondata è iniziata prima. Ma mi aspetto un'impennata di casi importante, da qui a due settimane. Questa variante è efficientissima e la malattia evolve con una rapidità impressionante", spiega.

Sull'età dei ricoverati non ha dati oggettivi, ma la sensazione è che la media si sia abbassata: "Stiamo vedendo persone delle decadi dei 50, 60 e 70 anni. Questo significa che gli over 80, per i quali è in corso la vaccinazione, e gli ospiti delle Rsa, ormai quasi del tutto coperti, non hanno più la malattia o comunque non in forma grave. I vaccini funzionano e vaccinare è l'unica strada da percorrere".

Tra i suoi collaboratori la stanchezza è tanta. Un anno a questi ritmi metterebbe a dura prova chiunque. "Ho un gruppo che regge, per fortuna. Il piglio è lo stesso di un anno fa. C'è anche la maggiore tranquillità legata al fatto che sono tutti vaccinati, ma è davvero dura a livello psicologico. Siamo pronti a ciò a cui andremo incontro nei prossimi 15, 20 giorni, sperando di arrivare al picco dei contagi e poi, finalmente, ad un assestamento".

I segnali che arrivano da altri Peaesi, dove il ritmo vaccinale è decisamente più spedito, fanno ben sperare. "I dati che arrivano dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti sono piuttosto confortanti. La situazione è decisamente migliorata anche senza raggiungere le percentuali che garantiscono l'immunità di gregge. Siamo attorno al 30%, ma già si vedono enormi progressi. Dobbiamo correre anche noi!"