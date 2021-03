La protesta della prof del liceo di Cuneo si sposta in piazza Europa

Oggi è piazza Europa l'aula all'aperto della professoressa di arte del liceo scientifico di Cuneo, Sara Masoero.

Ogni giorno, da quando è stata reintrodotta la Dad al 100%, sceglie un posto diverso della città per fare lezione dal tablet e collegarsi con i suoi alunni. Un banchetto, una sedia e tanti cartelli per dire no alla didattica a distanza.

Non è una negazionista, come viene definita da molti.

Anzi, è per il pieno rispetto delle regole anticontagio che, sostiene, a scuola sono sempre state rispettate. In nessuna delle nove classi in cui insegna c'è stato un solo contagio, nelle cinque settimane di frequenza degli studenti delle superiori in questo anno scolastico.

"Il rientro a scuola al 50% stava funzionando. Si poteva abbassare ancora la percentuale al 50. Ma un'altra chiusura, con la prospettiva che per quest'anno scolastico non si riapra - lo sappiamo tutti che andrà così - significa negare il diritto allo studio a questi ragazzi. Ciò che stanno perdendo, in termini di apprendimento, relazioni e vita, non lo recupereranno più".