Sci alpino: finali di Coppa del mondo a Lenzerheide, la lista provvisoria delle atlete qualificate

In attesa delle gare del fine settimana (due slalom femminili a Are, un gigante e uno slalom maschile a Kranjska Gora), è quasi definito il quadro degli italiani che prenderanno parte alle finali di Coppa del mondo in programma sulla pista svizzera di Lenzerheide, dove si disputano mercoledì 17 marzo le due discese, giovedì 18 i due supergiganti, venerdì 19 la gara a squadre, sabato 20 il gigante maschile e lo slalom femminile e domenica 21 marzo il gigante femminile e lo slalom maschile.

Attualmente risultano qualificati i seguenti atleti:

Slalom femminile (mancano due gare a Are):

Irene Curtoni (13a)

Martina Peterlini (22a)

Sophie Mathiou (campionessa mondiale)

Gigante femminile (definitiva):

Marta Bassino (1a)

Federica Brignone (4a)

Sofia Goggia (10a ma infortunata)

Elena Curtoni (21a)

Discesa femminile (definitiva):

Sofia Goggia (1a ma infortunata)

Laura Pirovano (6a)

Elena Curtoni (8a)

Federica Brignone (19a)

Nadia Delago (20sima)

Francesca Marsaglia (25a)

Supergigante femminile (definitiva):

Federica Brignone (2a)

Marta Bassino (6a)

Francesca Marsaglia (9a)

Elena Curtoni (10a)