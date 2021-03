Al Caffè Letterario di Bra si legge ‘Guerra e pace’ di Tolstòj con il poeta Bernardo Negro

È l’epica all’ennesima potenza. Amori, intrighi e tragedie, ghiaccio, divise, balli e battaglie. ‘Guerra e pace’ è il libro più famoso dello scrittore russo Lev Tolstòj che, sullo sfondo delle guerre napoleoniche, racconta le vicissitudini del principe Andrej: un tomo profondo e sfaccettato, di una bellezza rara e una intensità ineguagliabile. Ma molti non lo hanno letto e fingono di averlo fatto.

A rivelarlo è un sondaggio pubblicato dal Telegraph, che ha stilato la classifica dei 20 libri che il lettore finge più frequentemente di aver sfogliato. La lettura è quell’atto che nobilita intellettualmente: troppo imbarazzo nell’ammettere di aver trascurato certi capolavori della letteratura. E allora tra i lettori Pinocchio, ‘Guerra e pace’ occupa il quarto posto in graduatoria, dietro ad ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’ di Lewis Carroll, ‘1984’ di George Orwell e ‘Il Signore degli Anelli’ di Tolkien.

Ma un rimedio c’è: decidere se farne a meno o mettere mano al libro, quest’ultima scelta consigliata da Bernardo Negro al pubblico del Caffè Letterario di Bra, “Perché l’edizione di ‘Guerra e pace’ uscita nel 2020 vanta la traduzione di Emanuela Guercetti per un capolavoro nobilmente popolare, celebrato come un classico senza tempo per la ramificata intensità e gli approfonditi risvolti di centinaia di personaggi”.

Aggiungendo: “In Guerra e pace, Napoleone e il contadino Platon Karataev hanno la stessa dignità di fronte alla Storia, che celebra imperatori e gente comune sullo sfondo di smisurati eventi che dettano il destino di tutti. Le vicende umane sono in balia dei vichiani ‘corsi e ricorsi storici’: l’amore di Natascia Rostova e di Andrej Bolkonskij è travolto dalle spire della guerra, come le ambizioni napoleoniche si frantumano di fronte ad un’imprevidente arroganza”.

Ma mica finisce qui. “Centinaia di personaggi - continua Negro - rincorrono la loro sorte, come Pierre Bezuchov, sprovveduto sognatore, o la fragile Marjia, sorella di Andrej, che vivrà sempre all’ombra di un padre dispotico. Non voglio soffermarmi di più sulle trame che costellano il romanzo. Mi preme mettere in risalto l’abile traduzione della Guercetti che non tradisce il testo originale e sa rinnovare il linguaggio pur attenendosi con fedeltà ai sussulti tolstoiani del lessico”.

Infine un consiglio: “Rileggete almeno qualche parte delle oltre mille pagine del romanzo e fatelo conoscere ai giovani che apprezzeranno così sempre di più le immortali virtù della grande Arte”.