Busca, Villafalletto, Costigliole Saluzzo, Tarantasca e Dronero: il progetto "ri-abili 2020" cerca volontari

Sono 42, al momento, gli iscritti tra Busca, Villafalletto, Costigliole Saluzzo, Rossana, Tarantasca e Dronero. Il progetto "Ancora Ri-Abili 2020" dell’associazione Volontari dell’Annunziata di Busca ha preso avvio dallo scorso dicembre.



Fronteggiare la tristezza e la solitudine delle persone è l'obiettivo. Attraverso un'attività svolta a domicilio di anziani, persone sole e quanti si trovano in difficoltà psico-fisica, essere concreto aiuto nel dare, in questo periodo di pandemia, la possibilità di un re-inserimento nella vita sociale.

L'associazione spiega: “Gli interventi sono personalizzati e con i professionisti collaborano i volontari, che si occupano di contattare al telefono gli assistiti, e con loro mantengono un appuntamento telefonico fisso a cadenza regolare, durante il quale si instaura un rapporto di fiducia che permette di individuare i bisogni che via via si presentano."



L'équipe di professionisti è composta da due fisioterapiste, una psicologa e una psicologa specializzata in neuropsicologia per interventi di stimolazione cognitiva.

L’iniziativa, gratuita per gli utenti, è stata possibile grazie al contributo, pari all’80% dei costi, della Regione Piemonte e dal restante 20% finanziato invece dall’associazione, anche con i proventi del cinque per mille.

Persone motivate. Con durata del progetto fino a metà estate, sono ancora aperte le adesioni per diventare un volontario. Per i residenti nei comuni coinvolti, se interessati ad avere maggiori informazioni sull'attività da svolgere: infermiera Liliana 338 4053071 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30).