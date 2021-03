Praline Ferrero, dopo i gelati le barrette: a settembre il lancio sul mercato inglese

Dopo la Francia, coi gelati ispirati alle medesime praline , è quello della Gran Bretagna il mercato che la multinazionale albese ha scelto per il lancio di un nuovo prodotto ispirato a due tra i suoi più conosciuti marchi.



Parliamo delle barrette di cioccolato prodotte a partire da "Rocher" e "Raffaello", che a partire dal settembre 2021 si potranno reperire sugli scaffali dei supermercati inglesi. La sperimentazione del nuovo articolo è cominciata in Lussemburgo e in Germania circa un anno fa, col risultato che tra i social d’oltremanica la notizia di un autunno più dolce ha creato elevate aspettative tra i golosi.



Per i dettagli, non resta che fidarsi dei "food influencer" che li hanno provati: cinque gusti differenti, tra cui cioccolato al latte, cioccolato fondente e cioccolato bianco. Accanto alle varie sfumature di Rocher, la barretta di Raffaello mantiene il sapore delle mandorle e del cocco in una forma nuova, confermando, però, che la confetteria al cioccolato bianco detiene il titolo di favorita assieme alle praline dal cuore di Nutella.