Intervista a Elia Carsen, autore del libro “Io, specchio dei tuoi occhi malati”

- Elia Carsen, uno pseudonimo celante il vero autore che risponde al nome di Roberto Calvo. Sono curiosa di conoscere le ragioni di tale scelta.

Il motivo è semplice. Nella mia veste istituzionale di professore universitario ho pubblicato molto. Sicché, ho preferito non confondere i ruoli proponendomi ora con un nome di fantasia, anche per evitare di condizionare sotto svariati profili i potenziali lettori.

- Il titolo del libro è accattivante: puoi spiegare in poche battute il motivo conduttore di tale opera?

Il lavoro si struttura essenzialmente in dialoghi con sei donne le quali, con variabile intensità, sono entrate nella mia vita sentimentale ed esperienziale. Tramite tale dialogare cerco di compenetrare la loro sfera intima, spogliandole – per quanto possibile – delle loro “sovrastrutture mentali” ritagliate su misura per dissimulare il proprio vero Io.

- Ho letto in anteprima le pagine del libro. Mi ha sorpreso positivamente l'originalità del lavoro e nel contempo mi ha incuriosita la tua capacità d'indagare l'universo femminile in modo acuto e a volte cinico. Sei d'accordo se definissi il libro come un crocevia tra l'erotismo soft e il viaggiare nei meandri più nascosti della psiche delle donne?

Credo che tu abbia colto nel segno. In quest'ordine d'idee l'Eros ha senza dubbio un ruolo centrale: ma a ben vedere l'indagine intimistica non è fine a se stessa, essendo proiettata a svelare la personalità occultata delle mie interlocutrici. Intendo alludere alla personalità che emerge impetuosa in certi istanti, per poi essere di lì a poco imprigionata nei reticoli più oscuri della psiche.

- Ecco che affiora il motivo conduttore dello “specchio”, peraltro rappresentato nel mio dipinto che appare sulla copertina.

Sì, lo specchio – che hai raffigurato avvalendoti della tua abilità illustrativa – è grossomodo una metafora tramite la quale l'immagine riflessa non corrisponde a quella in esso proiettata. Il gioco è appunto mirato da un lato a disvelare il nostro vero Io e dall'altro a vederci per quel che effettivamente siamo, lontano da ogni mistificazione o illusione caleidoscopica. Di lì il nesso dello specchio con le maschere pirandelliane, che nascondono i veri tratti identificativi delle personalità umane. Ho provato così a levare alle mie interlocutrici il velo di Maja che impedisce loro di conoscere la reale connotazione identificativa dell'Essere.

- E pensi che questa esperienza editoriale sarà da te replicata in futuro?

Emotivamente risponderei di sì. È divertente leggere sé stessi tramite la scrittura. Ma preferisco essere cauto e vedere come questo libro sarà accolto.

- Toglimi, conclusivamente, una curiosità: le tue – come le chiami tu – interlocutrici sono al corrente del libro?

Alcune sì, anche se ho ovviamente usato dei nomi di fantasia.

- E come hanno reagito?

Hanno apprezzato la mia inclinazione a descrivere i tratti più riposti e sensibili della loro sfaccettata sfera intimistica con freddezza e distacco emotivo. Forse il libro mi è servito per accertare la mia anaffettività!

Carlà Tomatis