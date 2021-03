Nonna Anna spegne 102 candeline nella residenza Montepulciano di Bra

Ricorrenza davvero speciale nella Residenza per anziani “Montepulciano” di Bra, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti” e tuttora Covid-free.

La signora Anna Gandino ha infatti tagliato l’invidiabile traguardo dei 102 anni e tutti gli altri ospiti nonché il personale della struttura (in primis la direttrice Chiara Bellomo e l’animatrice Concetta Oliverio) le si sono riuniti intorno per farle festa con una grande torta.

Originaria di Bra, nonna Anna è ospite della struttura dal 2019 e si è fatta subito benvolere per il suo carattere dolce e tranquillo.

Casalinga per tutta la vita, nonostante l’età avanzata è ancora del tutto autosufficiente. Ieri mattina ha ricevuto in videochiamata gli auguri dei suoi due figli e dei nipoti, che sia pure a distanza hanno così potuto regalarle momenti di grande serenità. Complimenti per la grinta e ancora tanti auguri!