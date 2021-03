Alba si prepara alla zona rossa: da lunedì sospeso il servizio della Navetta verde

L’Amministrazione comunale di Alba, in accordo con l’Agenzia della Mobilità Piemontese e con il gestore del servizio, Consorzio Granda Bus, ha stabilito di sospendere, a decorrere da lunedì 15 marzo e fino a cessate esigenze, il servizio della Linea circolare urbana 6 “Navetta verde”.



Il provvedimento è legato all’aggravarsi dell’emergenza sanitaria e al pressoché scontato passaggio della nostra regione in zona rossa.



Restano invece invariati orari e percorrenze delle restanti linee urbane, nel rispetto delle linee guida vigenti che prevedono, tra l’altro, una capienza massima del 50% dei posti disponibili.



I passeggeri devono munirsi del titolo di viaggio presso le rivendite e le biglietterie presenti a terra o tramite l’App Granda Bus, in quanto a bordo autobus non è attualmente consentita la vendita del biglietto di corsa semplice.



Restano ferme, inoltre, le norme generali di comportamento in vigore, e in particolare l’obbligo di discesa dal mezzo esclusivamente dalla porta posteriore, il rispetto della distanza sociale di almeno un metro alle fermate e sui mezzi, nonché l’obbligo di indossare la mascherina a bordo.



Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.grandabus.it.