Carrù, domani giornata di vaccinazioni per gli over80

"La Giunta Comunale, che ringrazio, ha provveduto nella giornata di ieri a contattare le persone over 80 a cui sabato verrà somministrata la vaccinazione, sulla base dei nominativi forniti dall'ASL circa i pazienti più fragili secondo le priorità indicate dai medici di base" - spiega il sindaco, Nicola Schellino - "Le persone over 80 che non sono state contattate verranno convocate secondo la programmazione ordinaria. Ritengo fondamentale accelerare le operazioni di vaccinazione e mi fa piacere che il ristrutturato Palazzetto dello Sport sia a disposizione anche per eventi e circostanze diverse da quelle sportive."