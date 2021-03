Cuneo, non solo Movicentro: a disposizione per la vaccinazione Covid anche l'area del MIAC

“ Il MIAC è una società a partecipazione pubblica : in questo momento delicato in cui c’è bisogno dello sforzo di tutti, riteniamo doveroso mettere a disposizione della collettività i nostri spazi per le vaccinazioni anti Covid ”.

Queste le parole di Cristina Allisiardi, direttrice del MIAC, che comunica la messa a disposizione dell'area di via Bra in frazione Ronchi di Cuneo come sede dell'hub per le vaccinazioni sul territorio.

Una scelta dettata dalla posizione geografica strategica vicina ai principali collegamenti stradali, che va a unirsi a quella realizzata dall'amministrazione comunale del capoluogo e che vede nel parcheggio scoperto di corso Monviso - nell'area del Movicentro - il luogo ideale in cui realizzare una tendostruttura con la stessa funzione.

I lavori al Movicentro, come già comunicato, inizieranno nella mattinata di lunedì