ASSO a fianco degli ospedali di Mondovì e Ceva con la donazione di nuova strumentazione sanitaria (VIDEO)

ASSO Onlus, l'associazione Amici della Sanità per il Sud Ovest della provincia di Cuneo, continua a correre a fianco delle realtà sanitarie locali.

Si è tenuta infatti nella mattinata di ieri, giovedì 11 marzo, l'inaugurazione formale delle ultime attrezzature che l'associazione ha donato agli ospedali di Mondovì e Ceva: un microscopio digitale per l'Anatomia Patologica, due letti di ultima tecnologia per il reparto di rianimazione del Regina Montis Regalis e un lavaendoscopi per l'ambulatorio di Ceva.

Questo è stato soltanto uno degli ultimi obiettivi raggiunti da ASSO che, lo scorso anno, nel pieno della pandemia ha dato vita una raccolta fondi che ha raggiunto cifre davvero importanti: circa 168 mila euro.

Con le donazioni, oltre a DPI come tute, guanti e camici, ASSO aveva già acquistato: cinque pompe-siringa, una barella per il bio-conteniemento per il trasporto in sicurezza di pazienti Covid- positivi o con altre malattie infettive, due ozonizzatori, un sistema di monitorizzazione (attrezzatura portatile per il monitoraggio dei parametri vitali, ndr), abbinata ad un modulo terapeutico costituito da defibrillatore e Pacemaker, un tablet, uno smartphone e due webcam per consentire la comunicazione in video-consulto con i pazienti e un congelatore a -80°C indispensabile per partecipare al progetto Regionale finalizzato alla valutazione dell'efficacia della terapia con plasma convalescente contenente anticorpi anti SARS CoV2.

"Un lavoro fatto di scelte condivise e spirito di squadra" - ha commentato il direttore generale dell'ASL CN1, Salvatore Brugaletta - "In un momento così difficile, durante il quale tutto il personale sanitario sta dando il massimo nella lotta al Covid, è bello avere un'associazione di cittadini che dimostra la propria vicinanza".

"Grazie a tutta la Dirigenza dell'ASLCN1, al dottor Salvatore Brugaletta, al dottor Mirco Grillo, al dottor Maurizio Ippoliti, con cui abbiamo un confronto continuo per riuscire a indirizzare i nostri sforzi e le risorse in maniera efficace e con acquisti mirati" - ha spiegato la presidente di ASSO, Mariangela Schellino - "Siamo profondamente grati a tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi, le tantissime associazioni, le aziende e i privati. E' soprattutto grazie a loro che siamo riusciti a raggiungere questi importanti traguardi, ma abbiamo già in serbo nuovi progetti rivolti anche ad altri reparti".

"E' stato davvero un lavoro di squadra" - ha commentato il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano - "ASSO è come un angelo custode. E' bello vedere che, anche nei momenti difficili, come quello che stiamo vivendo nascono collaborazioni solidali fatte dai cittadini per i cittadini".

Le ultime attrezzature donate, come le precedenti, garantiscono ai centri ospedalieri di essere ancora più attrezzati, come sottolineato dal dottor Andrea Gattolin: "Mi fa piacere che tutte queste donazioni siano state state fatte con l'intento di rendere gli ospedali ancora più all'avanguardia con strumenti innovativi e tecnologici".

"I due letti donati alla rianimazione sono dispositivi a altissima tecnologia" - ha evidenziato la dott.ssa Ilaria Blangetti - "Infatti oltre alla bilancia, che permette di conoscere costantemente il peso del paziente, il materasso migliora nettamente il decorso della degenza in quanto è un valido presidio per contrastare le piaghe da decubito. Questo sistema facilita inoltre l'operatività del personale ausiliario ed infermieristico".

"Il microscopio digitale coniuga versatilità delle sua funzioni con tecnologia innovativa." - ha spiegato la dott.ssa Carla Zavattero - "Questa attrezzatura è dotata, oltre che delle ottiche Leica, anche di una fotocamera digitale in grado di convertire le immagini ottiche in immagini digitali. Questo consentirà di poter archiviare le immagini delle sezioni su sistemi digitali e questo significa averle prontamente disponibili per confronti e valutazioni. Inoltre la nuova tecnologia consentirà agli operatori di disporre della possibilità di poter inviare via web le immagini per consulenza a Servizi specialistici nei differenti ospedali".



Infine è stato presentato il lavaendoscopi consegnato all'ambulatorio di endoscopia di Ceva: un dispositivo di lavaggio e sterilizzazione delle attrezzature endoscopiche che permette in soli 21 minuti di disporre di un presidio medico sterilizzato in modo da eseguire esami sui pazienti con disturbi dell'apparato digestivo in sede esofago-gastrica e colica.