"Il futuro siamo noi": a Dronero il flash mob di protesta contro la Dad

"Vogliamo che i nostri figli possano andare a scuola, vogliamo che non venga rubato loro il futuro".



Dronero non ci sta e fa sentire la propria voce di protesta contro la DAD.

Genitori, educatori ed insegnanti si sono dati appuntamento ieri pomeriggio, giovedì 11 marzo, alle ore 18 in piazza Martiri.



Sguardi stanchi, che bene raccontano le difficoltà del periodo, ma anche tenaci e desiderosi nel rivendicare la scuola come un prezioso diritto.



Imprescindibili quei principi di accoglienza, cooperazione e relazione. L'importanza per questo della didattica in presenza, non soltanto nella socializzazione, ma capace di fare la differenza anche nell'apprendimento.



Genitori, in qualità di genitori ma anche di lavoratori, educatori ed insegnanti. Presenti anche bambini e ragazzi. Molti gli interventi.



Tematiche importanti da cui partire, come l'insostituibilità educativa degli insegnanti e l'importanza per i giovani anche del diretto contatto con i loro coetanei. Il diritto, inoltre, al lavoro dei genitori e la consapevolezza che dev'esserci nel tutelare i nonni. Riflessioni poi molto approfondite, delicate e preziose: il guardare allo sviluppo dei 5 sensi che, in riferimento a recenti studi sul cervello delle neuroscienze, è correlato positivamente con la didattica in presenza e negativamente invece con la DAD. Il soffermarsi, inoltre, sulle preoccupanti ricadute che causa la privazione del contatto, non soltanto in termini di apprendimento ma anche di intrascurabili rischi e problematiche sociali. L'appello così rivolto a psicologi, psicoterapeuti ed assistenti sociali, per il loro importante supporto.



A partecipare ieri anche la prof.ssa Sara Masoero, sostenitrice attiva di molte manifestazioni avvenute in Granda in opposizione alla didattica a distanza. Tra gli interventi quello di Gabriele, uno studente al quinto anno delle superiori. Racconta di quanto sia stato fortunato ad aver fatto addirittura quattro settimane di scuola in presenza, quanta fortuna che nella sua classe non ci siano stati contagi, ma anche quanto impegno nell'essere accorti mantenendo le distanze ed indossando la mascherina. Occhi lucidi, la voce molto emozionata. Non soltanto per il parlare in pubblico. I sacrifici pesano, le promesse diventate vane, pur senza volersi arrendere, fanno male.

Sostenersi, fare rete ed avere l'attenzione da parte delle Istituzioni. È nata così "Scuole Aperte Cuneo" la pagina facebook ed instagram che sostiene la didattica in presenza e che conta già una grande partecipazione, anche da parte di molti dirigenti scolastici.



Tanti, tantissimi applausi durante questo flash mob.



Al termine loro, i bimbi più piccoli, cantando una canzone dal ritornello eloquente: "Diritti, doveri, cittadini del domani. Diritti, doveri, il futuro siamo noi!".

La scuola in presenza non si arrende, sa benissimo quanto umanamente costerebbe caro se lo facesse.