Marzo a Verzuolo è il mese delle frazioni

Marzo è il mese che vede l’Amministrazione Comunale di Verzuolo dedicarsi, in particolare, alle frazioni. Elemento importantissimo la sistemazione del centro di Falicetto. Sono sostanzialmente due le questioni.

La prima rendere sicuro l’incrocio della strada provinciale 137 cosiddetta Lagnasco-Verzuolo con via Saluzzo. È un incrocio in cui, oltre le numerose abitazioni insistono la Scuola Primaria, la Parrocchia e la Scuola Materna. Quest’ultima poche settimane fa è stata teatro di un grave incidente che, solo casualmente, non ha causato vittime. È un incrocio in cui è necessario far ridurre la velocità alle auto e ai numerosi mezzi pesanti che devono raggiungere le grosse realtà industriali. Il sindaco, Giancarlo Panero, in proposito ha scritto una lettera al Presidente della Provincia, titolare della strada, per ottenere un intervento finalizzato al contenimento della velocità e rendere sicura la frazione.

Secondo elemento la firma del Protocollo di intesa del Comune con la cartiera Burgo per la messa in sicurezza, da tempo necessaria, dell’intersezione viaria tra la strada provinciale 137 (c.d. Lagnasco-Verzuolo) con la strada comunale Via Tornalunga. Il protocollo prevede il contributo di 40.000 euro da parte della Burgo e di 15.000 euro da parte del Comune (quale ente realizzatore del progetto).





Filo conduttore di questi interventi è la sicurezza: tali azioni, infatti, si collocano nel più ampio “Progetto Sicurezza” dell’Amministrazione del Sindaco Panero che include la viabilità, il nuovo impianto di illuminazione, le piste ciclo-pedonali, il sottopasso ferroviario, le nuove fermate del bus, gli immobili scolastici.

Il progetto è elemento fondamentale di un’Amministrazione comunale che si sta occupando con attenzione della salute del corpo (con i tamponi rapidi e l’azione per ottenere i vaccini), primo importante fondamento, ma anche della salute della mente in cui la cultura è elemento primario per la nuova comunità verzuolese del futuro.