Volley maschile A2 - Cuneo Volley, Alessandro Preti MVP nella sfida contro Brescia: "Vittoria che ci dà morale in vista del rush finale"

Convincente vittoria, giovedì sera, per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo in casa di Brescia.

Molto positiva la prova di Alessandro Preti, autore di 22 punti e premiato come miglior giocatore della partita insieme a Fabio Bisi.

Preti commenta così la prestazione della sua squadra nell'anticipo della penultima giornata di regular season: "Una partita importante, ci ha dato fiducia e siamo partiti super concentrati. Anche se abbiamo perso il primo set, le buone prestazioni in difesa, attacco e al servizio si son viste fin dall'inizio. Nel quarto set c’è stata una crescita esponenziale. Questa vittoria ci dà morale sia per l'ultima di campionato che per i play off, dove probabilmente la cosa più importante è proprio arrivare con la giusta testa".