Assistenza agli anziani: un aiuto per le famiglie arriva dal servizio di accompagnamento

I malati affetti da patologie gravi rischiano di pagare un prezzo particolarmente alto con la pandemia di Covid-19.

Da una parte si tratta di soggetti più esposti alla possibilità di contagio, in quanto più fragili rispetto a chi possiede una salute adeguata, dall’altro la pandemia sta gravando sulla qualità e assiduità delle cure, rendendo estremamente complesso realizzare visite specialistiche, controlli ed esami.

Il pericolo è che milioni di cittadini rimandino appuntamenti essenziali per la prevenzione, la diagnosi e le terapie, una situazione che potrebbe nel medio e lungo termine provocare un aumento della mortalità.

Prevenzione, cure precoci e continuità dei trattamenti sono infatti indispensabili per offrire una chance alle persone affette da patologie oncologiche così come da malattie cardiovascolari ed ematologiche croniche.

Per questo motivo è importante trovare soluzioni per il mantenimento degli impegni sanitari, soprattutto garantendo alle famiglie un supporto adeguato per l’assistenza degli anziani tramite servizi specializzati di accompagnamento, per tutelare queste categorie vulnerabili tra le più a rischio in questo momento particolare.

I servizi di accompagnamento per anziani di UGO

Una proposta concreta a questo delicato problema arriva dal servizio di accompagnamento per anziani di UGO , in grado di mettere a disposizione delle famiglie operatori di fiducia per il trasporto e l’assistenza dei più deboli.

Si tratta di un servizio personalizzato per la cura delle persone anziane, capace di fornire un aiuto reale per usufruire di operatori qualificati e sostenere i propri cari nell’adempimento degli appuntamenti sanitari, tra cui recarsi in ospedale per visite ed esami, seguire terapie oncologiche, affrontare percorsi di riabilitazione o sottoporsi a screening medici.

Inoltre, è possibile garantire supporto agli anziani per tutte le esigenze della quotidianità, come andare a fare la spesa, pagare le bollette o recarsi in banca o alle Poste. Il servizio può essere prenotato online o telefonicamente, è disponibile presso tantissime città con una copertura in continuo aumento; è possibile richiedere l’accompagnamento a piedi, sui mezzi pubblici oppure con auto propria o vettura dell’operatore, in più vengono adottate severe misure di sicurezza contro il rischio di contagi di Coronavirus.

Perché rivolgersi a un servizio di accompagnamento per anziani

È evidente come il welfare pubblico non sia in grado di rispondere alle necessità di tutti cittadini, in particolare dei milioni di persone più deboli come anziani e disabili.

Ovviamente la pandemia ha aggravato un sistema di assistenza sociale già sotto stress, con il conseguente acuirsi della responsabilità delle famiglie, spesso lasciate da sole nel fronteggiare le conseguenze indirette della crisi sanitaria.

Un servizio di accompagnamento di qualità e altamente qualificato permette di condividere la cura delle persone più vulnerabili, garantendo loro il diritto all’autonomia e all’accessibilità di terapie e trattamenti per mantenere la continuità delle cure.

In questo modo le persone anziane possono usufruire di un sostegno concreto, instaurando un rapporto di stima e confidenza con un operatore di fiducia, una persona specializzata e adeguatamente formata per offrire al diretto interessato tutta l’assistenza di cui ha bisogno.

Per le famiglie i vantaggi sono diversi, infatti è possibile rimanere sempre aggiornati sulla prestazione attraverso notifiche concordate con l’operatore, il monitoraggio del proprio parente anziano è continuo e attento, in più è possibile lasciare la massima indipendenza alla persona bisognosa.

Allo stesso tempo, i pagamenti vengono realizzati sempre dopo il servizio, con la richiesta anche di feedback sulla qualità della prestazione e la disponibilità di un servizio clienti dedicato dove trovare immediatamente assistenza.

Per le persone che rientrano nei requisiti previsti dalle normative di legge è anche possibile richiedere l’indennità di accompagnamento, ad ogni modo si possono sempre richiedere preventivi gratuiti su misura per ogni tipo di servizio, con pacchetti personalizzati per le esigenze di quotidianità, tempo libero e salute. Ora è possibile richiedere un preventivo direttamente online sul sito: sarà sufficiente indicare l’accompagnamento che desideri, per chi stai effettuando la prenotazione, la durata del servizio e la città.

Inoltre sono disponibili anche diverse convenzioni, con partnership importanti che permettono di rendere il più accessibile possibile l'offerta di un servizio di accompagnamento di qualità agli anziani.